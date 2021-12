Süße Weihnachtsgrüße sehr willkommen

Ketsch. Äpfel, Orangen und weihnachtliche Süßigkeiten, ganz liebvoll verpackt, wer kann da schon widerstehen? Dies hat sich auch der Seniorenbeirat der Enderlegemeinde gedacht und so entstand die Idee, den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen Avendi in der Parkstraße und der Tagespflege Sonnenschein in der Schwetzinger Straße eine vorweihnachtliche Freude zu überbringen. „Wir machen diese Aktion in diesem Jahr erstmalig und als wir den jeweiligen Einrichtungsleitern Jens Reinemuth von Avendi und Sonja Nada-Akbarzada vom Pflegedienst Sonnenschein davon berichteten, waren diese sehr erfreut und dankbar“, so Anita Pohl, Sprecherin des Seniorenbeirats.

Gemeinsam mit den fleißigen Helfern Ursula Bäuerlein, Gabi und Helmut Elsässer sowie Michaela Issler-Kremer vom Seniorenbüro wurden im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage ganze 140 weihnachtliche Tüten gepackt.

Fleißige Hände beim Weihnachtstütenpacken: Gabi Elsässer (v. l.), Michaela Issler-Kremer, Ursula Bäuerlein, Helmut Elsässer und Anita Pohl. © Scholl

„Die Gemeindeverwaltung und auch die Familie Elsässer stiften den Inhalt der Tüten und wir haben alles dazu ganz lokal in Ketsch eingekauft“, ergänzt Michaela Issler-Kremer, die sich sehr darüber freut, dass der Seniorenbeirat aktiv solche besonderen Aktionen umsetzt.

Alle, die an diesem Vormittag mithalfen, seien geboostert und zusätzlich getestet, sodass bei der Aktion auch Corona vollumfänglich bedacht wurde. „Leider können wir die Weihnachtspakete nicht selbst zu den Bewohnern bringen, denn hier möchten wir einfach der Situation entsprechend vernünftig agieren. Natürlich wäre es schön gewesen, mit den Bewohnern bei einem adventlichen Kaffee ins Gespräch zu kommen, doch wir denken, es ist in diesem Jahr besser, wenn die Pflegekräfte unsere süßen Weihnachtsgrüße verteilen“, führt die engagierte Gemeindemitarbeiterin weiter aus.

Selbst schon profitiert

Wie schön es ist, wenn jemand gerade in diesen Zeiten an einen denkt und unterstützt, weiß das Ehepaar Elsässer aus eigener Erfahrung zu berichten. Beide sind seit diesem Jahr im Seniorenbeirat tätig und unterstützen Anita Pohl organisatorisch und mit viel Einsatz. „Ich war in der Pandemie selbst betroffen und meine Familie auch. Wir haben über das Seniorenbüro und die Nachbarschaftshilfe große Unterstützung erfahren, denn aufgrund der Quarantäne konnten wir ja beispielsweise nicht selbst einkaufen“, berichtet Gabi Elsässer. So sei dann später der Kontakt zum Seniorenbeirat entstanden.

„Meinem Mann und mir ist es einfach ein Bedürfnis, uns nun auch zu engagieren und etwas von der Zuwendung zurückzugeben. Hier im Seniorenbeirat wurden wir ganz herzlich aufgenommen und es macht sehr viel Spaß mitzuwirken“, erklärt die 69-Jährige. Seitens des Seniorenbeirats und bei Michaela Issler-Kremer sei die Freude sehr groß, wenn sich Ketscher finden, die gerne aktiv mithelfen.

„Den Seniorenbeirat gibt es nächstes Jahr bereits zehn Jahre. Leider sind schon einige der Gründungsmitglieder verstorben oder können altersbedingt nicht mehr mitwirken. Es ist daher sehr wertvoll, wenn die sogenannten ,jungen Älteren’ nun dazukommen, denn dass es unseren Seniorenbeirat mit seinen vielen Aktivitäten in Ketsch gibt, ist ein großer Mehrwert für die Gemeinde“, bekräftigt Michaela Issler-Kremer. Die Päckchen, die an diesem Vormittag nun fertig gepackt wurden, fanden im Laufe der Woche den Weg zu den Einrichtungen. csc