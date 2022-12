Der Advent ist in Reilingen angekommen

In den nun immer kälter werdenden, unfreundlich klammen und dunklen Wintertagen, kann einem die vorweihnachtliche Feierlaune durchaus vergehen. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass die einladende Wärme und Geselligkeit des Reilinger Adventsmarktes, am Wochenende zahllose Besucher auf den Rathausplatz lockte. Feierlich intonierte der evangelische Posaunenchor den Adventschoral „Macht

...