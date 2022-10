Awo feiert Kerwe

Neulußheim. Das Team der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Neulußheim lädt am Kerwesamstag, 15. Oktober, ab 14 Uhr in die Begegnungsstätte in der Kirchenstraße ein. Neben Zwiebelkuchen, neuem Wein, Wurst und Weck können die Gäste auch Kaffee und Kuchen genießen.

Gegen 15 Uhr moderiert Bernd Weber die Modenschau der Awo-Topmodels. Die Models zeigen schicke und elegante Mode aus dem Fundus der Kleiderstube. Wer möchte, kann nach der Modenschau gegen eine Spende die gezeigten Haute-Couture-Modelle erwerben.

Kerweschlumpel Awo-line wird das fröhliche Treiben in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt gemütlich in ihrer Schees beobachten. rhw