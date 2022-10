Die Awo-Models sorgen für Begeisterung

Neulußheim. Das launische Wetter machte Kerweschlumpel „Awo-line“ reinweg gar nichts aus. Sie saß hübsch gekleidet und mit einem schicken neuen Hut versehen in ihrer Schees und beobachtete das Kerwetreiben in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Dort, wo normalerweise die Helferinnen und Helfer ihre gemeinnützige Arbeit in der Kleiderstube tun, war alles für die Bewirtung mit Zwiebelkuchen, neuem Wein, Wurst und Weck sowie Kaffee und Kuchen gerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Raum war kaum wiederzuerkennen, hübsch gedeckte Tische luden am Kerwesamstag ein, Platz zu nehmen und sich vom Bewirtungsteam um Vorsitzende Renate Schöner mit Maria Schweitzer und Heinz Frey verwöhnen zu lassen. Für gute Schorle und weitere Getränke war Günter Schöner zuständig.

Wie in einer guten Stube war es ein wenig eng, aber umso gemütlicher. Von Kerwe light in der Awo keine Spur, selbst Bürgermeister Hoffmann freute sich über den großen Andrang. Alle rückten ein wenig zusammen, als Moderator Bernd Weber die Modenschau angekündigte. Das Besondere daran – die Helferinnen zeigten Mode aus dem Fundus, also aus dem, was mittwochs gebracht wird und samstags an jedermann gegen einen kleinen Betrag abgegeben wird.

Mehr zum Thema Neulußheim Awo feiert Kerwe Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kerwe Neulußheimer genießen bei der Kerwe alte Freiheiten Mehr erfahren

Renate Hettwer ist stets für einen Spaß zu haben. Sie schaute in einem etwas schlampigen morgendlichen Outfit verschlafen Moderator Bernd an und wunderte sich über das anwesende Publikum. Modenschau, hier und heute?

Auf dem Catwalk

Aber wer sie kennt, merkte schnell, wie sie sich in ein attraktives Morgenmodel verwandelte und die Modenschau mit den weiteren Awo-Models beginnen konnte. Mit launigen Worten kündigte Moderator Bernd Weber jedes Model an. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht heraus, was da an 26 verschiedenen Kleidungsstücken präsentiert wurde.

Schick in einer roten Abendgarderobe Carmen Steiner, ihre Enkelin Charline in einem trendigen Disco-outfit und die kleine Leonie in einem flotten Kleid zeigten, was alles so in der Awo abgegeben wird und noch tragbar ist. Heike Meyer hatte sich aus der Kleiderstube ebenfalls ein elegantes Dirndl für den Kerwebesuch ausgesucht und schicke Mode für den Urlaub. Und Helga Bätz, die auch die Gäste bediente, schlüpfte zwischendurch in zwei elegante Ensembles.

Schick wie immer Sigrid Göbelt, die für den Stadtbummel mehrere Outfits zeigte. Und für den kommenden Winter trugen Renate Hettwer, Heike Meier und Inge Sieber warme Jacken und Mäntel mit farbenfrohen Schals. Den Schluss bildete Renate Schöner mit ihrer weißen Kochmütze, die irgendwann auch einmal den Weg in die Kleiderstube fand.

Ja, das ist Nachhaltigkeit, so eine Besucherin am Ende der Modenschau. Alles, was gut und nicht mehr passt oder gefällt, findet hier in der Awo weitere Abnehmer. Secondhand quasi. Und zur Freude aller konnten die gezeigten Modelle gegen eine Spende erworben werden. Das gefiel Kerweschlumpel Awo-line, die mit einem neuen Kleid liebäugelte.

Vorsitzender Renate Schöner blieb am Ende des Nachmittags in der Awo nur noch Dank an alle, die zu diesem fröhlichen Kerwenachmittag in Form von Kuchenspenden, Auf- und Abbau, Bewirtung und dem tränenreichen Zwiebelschneiden beigetragen haben, zu sagen. Ihr Lob schloss ganz besonders Moderator Bernd Weber und die Awo-Models mit ihrer Stylistin Inge Sieber mit ein.

Und wie „Awo-line“ vernahm, wird in der Awo-Begegnungsstätte am Mittwoch, 19. Oktober, um 13.30 Uhr Bingo gespielt. Da sie nicht wie ihre Point-Schwester Esmeralda verbrannt wird, wird sie ganz bestimmt dabei sein. rhw