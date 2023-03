Fröhliche Kinder beim Luftballonwettbewerb in Neulußheim

Neulußheim. Schnell füllte sich der große Saal des evangelischen Gemeindehauses mit den Gewinnern des Luftballonwettbewerbs anlässlich der Kerwe im vergangenen Jahr. Erwartungsvolle Blicke der Preisträger-Kinder sind auf Hanspeter Rausch und die Vorsitzende des Neulußheimer Heimatvereins, Brigitte Koch-Brömmer, gerichtet: Wo ist mein Ballon hingeflogen? Hat er den ersten Platz erreicht?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast 300 Ballons sind am Kerwesonntag und -montag in die Luft gestiegen. 40 der anhängenden Karten sind von freundlichen Findern an den Heimatverein zurückgeschickt worden. Und nun wurde es spannend – wer sind die drei Ersten? Zur vergangenen Kerwe 2022 hatte der Wind offenbar nix mit einer ordentlichen Prise am Hut. Trotzdem flogen die bunten Gesellen insgesamt 2625 Kilometer – 2019 waren es immerhin 6215 Kilometer gewesen – und machten es sich mehr oder weniger gemütlich in Richtung Odenwald auf.

Kurzer Weg: Puste bis zur Schulstraße Neulußheim

Allerdings machte der letztplatzierte Ballon einen kurzen Weg: Er ließ sich kurzerhand in der Neulußheimer Schulstraße/Ecke Friedrichstraße nieder, was zu lautem Lachen und doch viel Applaus führte. Ein nettes Geschenk gab es jedoch auch für diesen letzten Platz. Kuriose Karten-Fundorte in Vorgärten, auf Bäumen, im Wald, in Hecken, sogar zwischen Ziegen auf einer Wiese animierten zu Beifall. Ein ganzer Kindergarten mit 14 Unterschriften hat Jakob Rausch aus Hockenheim einen Brief mit vielen Glückwünschen geschickt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jahresrückblick Das Jahr 2022 in Neulußheim: Barrierefreiheit, Bauprojekte, Menschenkette Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tradition Kürbisse aushöhlen - ein Blick in die Geschichte Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kerwe Neulußheimer genießen bei der Kerwe alte Freiheiten Mehr erfahren

In dem angenehmen Ambiente des evangelischen Gemeindehauses schritt Hanspeter Rausch zur Siegerehrung. Den dritten Platz belegten Felix Callea und Johan Schenk, deren Ballons jeweils 129 Kilometer bis zum Mainufer in Alberthofen zurücklegten. Elia Fuhrmann erreichte mit einer Flugstrecke ihres Ballons 130,2 Kilometer und damit den zweiten Platz. Die Spannung stieg – „wer ist noch nicht aufgerufen“, fragte der Moderator. Maria Callea streckte den Finger. Ihr Ballon hat die weiteste Strecke von 179,8 Kilometern und damit den ersten Platz erreicht. Gratulation. Sie durfte, wie die Gewinner der Plätze zwei und drei, neben einem Geschenk noch einen wertvollen Gutschein entgegennehmen.

Alle Kinder, auch anwesende Geschwisterkinder, erhielten aus der Hand der Vorsitzenden noch eine süße Leckerei, gestiftet von der Bäckerei Bauer. Der Vorstand des Heimatvereins bedankte sich gleichzeitig bei den örtlichen Geldinstituten für die finanzielle Unterstützung.

Spende an Förderkreis der Lußhardtschule Neulußheim

In diesem Jahr erhielt den Erlös der Aktion Kerwe 22 der Förderkreis der Lußhardtschule für den Schwimmunterricht der Klassen zwei bis vier, den Louisa Ullrich unter lautem Jubel aus den Reihen der Kinder entgegennahm: „Viele Kinder können überhaupt nicht schwimmen. Das darf nicht sein“, meinte Ullrich zu recht.

Aus den Händen der Vorsitzenden Brigitte Koch-Brömmer erhielt Louisa Ullrich ein Kuvert mit 1500 Euro. In diesem Zusammenhang bedankte sich Koch-Brömmer bei der Volksbank und der Sparkasse Neulußheim für die „fürstliche“ Unterstützung. Auch den Kindern und Eltern, welche die Ballons für den guten Zweck haben steigen lassen, galt ihr Dank.

Mit einem „bis zum negschde Joahr“ war die 32. Luftballon-Preisverleihung beendet. „Eine wirklich großartige Idee des Heimatvereins für sinnvolle Objekte Luftballonwettbewerbe zu starten“, brachte es eine Besucherin auf den Punkt.