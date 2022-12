Stallweihnacht auf dem Bauernhof der Familie Renkert in Schwetzingen

Schwetzingen. Sechsfach feiert die evangelische Kirchengemeinde mit ganz unterschiedlichen Gottesdiensten die Geburt Jesu. Den Auftakt bildet am Heiligen Abend ein neues Angebot: eine Stallweihnacht auf dem Bauernhof der Familie Renkert (Allmendsand 3). Sie beginnt um 11 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Stallweihnacht sind vor allem Familien mit kleinen Kindern eingeladen. Diakonin Margit Rothe gestaltet den kindgerechten Gottesdienst gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, die mit einem kleinen Krippenspiel die Weihnachtsgeschichte lebendig werden lassen. Außerdem dabei sind ein Flötenensemble sowie lebendige Tiere. Letztere sind aus Hockenheim wieder zu Gast, weil es ihnen im vorigen Jahr beim Stationen-Gottesdienst so gut gefallen hat. Damit man hinterher noch ein wenig bei warmen Getränken beisammenbleiben kann, dürfen gerne eigene Tassen sowie Thermoskannen mit Tee oder Kinderpunsch oder auch ein wenig Gebäck mitgebracht werden.

Gottesdienste an Heiligabend

Um 15 Uhr beginnt der Familiengottesdienst mit Krippenspiel im Lutherhaus. Das Kindergottesdienst-Team um Juliane Groß, dazu Pfarrer Steffen Groß und Kantor Detlev Helmer gestalten diesen Gottesdienst für Familien mit Kindern. Über 30 Jungen und Mädchen haben ein musikalisches Krippenspiel einstudiert, bei dem diesmal die Weisen aus dem Morgenland im Mittelpunkt stehen. Außerdem bereichern Ellen Dietrich (Cello), Barbara Obert (Oboe) und Anja Koppert (Trompete) den Gottesdienst mit weihnachtlichen Klängen.

Mehr zum Thema Schwetzingen Bläser spielen Adventslieder Mehr erfahren Stadtkirche Adventsgottesdienst mit dem Schwetzinger Blechbläserensemble Mehr erfahren

Um 17 Uhr findet in der Stadtkirche die Christvesper statt, die von Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen zusammen mit Dorothee Strieker (Orgel) und Barbara Obert (Oboe) gestaltet wird. Musikalisch erklingen dabei ein Vivace aus der Sonate F-Dur von Georg Philipp Telemann und eine Siciliana aus dem Oboenkonzert B-Dur von Georg Friedrich Händel sowie ein Allegro aus der Sonate Nr. 1 B-Dur von William Babell.

Die Christmette um 23 Uhr wird ebenfalls in der Stadtkirche gefeiert; die Gestaltung liegt in den Händen von Pfarrerin Franziska Beetschen, Kantor Detlev Helmer sowie dem Posaunenchor Schwetzingen-Oftersheim.

Gott kommt gerne unerwartet und ungewöhnlich – manchmal auch während der Arbeitszeit. Das ist das Thema des Online-Gottesdienstes „For your soul“: An Heiligabend arbeiten mussten die Lohnarbeiter in der Geburtsnacht auf den Wiesen mit den Herden auch. Wie sie sorgen sich unzählige Menschen mit ihrem Engagement in der Heiligen Nacht darum, dass andere feiern oder ausruhen können. Mit ihnen spricht Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen über diese (H)eilige Nacht. Der besondere Abend kommt zum Klingen durch poppige Weihnachtssongs von Emma-Sofia Lube und Magdalena Lammes (Klangfabrik) begleitet durch Mathias Buchta (Gitarre). „For your soul“ wird an Heiligabend um 18 Uhr ausgestrahlt und ist via www.ekischwetzingen.de, den Youtube-Kanal eki schwetzingen sowie bei Facebook unter „evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen“ zu empfangen. Es kann danach dauerhaft über Youtube abgerufen werden.

Gottesdienste an den Feiertagen

Am ersten Weihnachtsfeiertag (Sonntag, 25. Dezember) feiert Pfarrer Steffen Groß in der Josefskapelle im Hirschacker den Weihnachtsgottesdienst um 11 Uhr. Musikalisch wirkt Dorothee Strieker an der Orgel mit. Am zweiten Feiertag (Montag, 26. Dezember) findet der Gottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche statt. Im Mittelpunkt steht die Aufführung der sechsten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Die Leitung liegt bei Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, es musizieren das Schwetzinger Vokalensemble mit Gastsängern, Cornelia Winter (Sopran), Ingo Wackenhut (Tenor),Gaby Schneider (Alt und Matthias Eschli (Bass) sowie die Kurpfalzphilharmonie. Liturgie und Predigt werden gestaltet von Prälat Dr. Traugott Schächtele.

Mit diesem Gottesdienst schließen sich die Kreise: Mit der sechsten Kantate ist die Aufführung des gesamten Weihnachtsoratoriums über mehrere Jahre hinweg abgeschlossen. Und zum voraussichtlich letzten Mal wird Prälat Schächtele den Gottesdienst zum zweiten Feiertag leiten: Er geht im Frühjahr in den Ruhestand und ist bereits aus Schwetzingen in seine südbadische Heimat umgezogen. zg