„GreenTeam“ am Start

Neulußheim. Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, vom 12. Juni bis 2. Juli möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs war. Jeder Kilometer zählt – erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte. Die geradelten Kilometer werden einfach und bequem mit der Stadtradeln-App erfasst.

Während der Aktion nehmen Teilnehmende die Lenkerperspektive ein und erleben, wie es mit der Fahrradfreundlichkeit in der Umgebung bestellt ist. Mit der RADar!-App können sie Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege, eine unübersichtliche Verkehrsführung und vieles mehr direkt in einem digitalen Stadtplan eintragen.

„Als wir bei den Haushaltsberatungen vorschlugen, dass auch Neulußheim beim Stadtradeln teilnehmen solle, hatte unsere Verwaltung bereits beschlossen, dass Neulußheim 2021 dabei sein wird. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, das freut uns sehr“, so die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat Monika Schroth.

Beim Stadtradeln geht es außerdem um mehr: Noch ist das Auto das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Das soll sich ändern. Die Verkehrswende ist in vollem Gange. Radfahren ist klimaneutral und preiswert. Es muss noch attraktiver werden in Zeiten der Erderhitzung, stellen die Grünen fest.

Die Fraktion unterstützt die Aktion. Bereits früh wurde eine Gruppe angemeldet: Das „GreenTeam Neulußheim“. Der Gruppe können Interessierte aus Neulußheim beitreten – Mitradelnde sind willkommen! Unter www.stadtradeln.de/neulussheim können sich alle Interessierten registrieren. Man kann einem in Neulußheim bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. ms