Heimatverein Neulußheim: Umzug ins Schulhaus vollzogen

Neulußheim. Zur Hauptversammlung des Neulußheimer Heimatvereins trafen sich die interessierten Mitglieder in der Turnhalle am Messplatz. Für die verhinderte Vorsitzende Brigitte Koch-Brömmer begrüßte ihr Stellvertreter Martin Braun die Anwesenden. In seinem Jahresbericht betonte Braun, dass sehr viel Arbeit im Hintergrund geleistet wurde: „Wir sind mit unserem Museum für Ortsgeschichte vom Alten Bahnhof in unsere neuen Räume im ersten Obergeschoss der Alten Schule, Bau A, umgezogen. Jetzt können wir für unsere Sammelstücke und Dokumente nicht nur die feuerfesten Archivschränke des früheren Grundbuchamtes nutzen, sondern haben auch mehr Platz für Ausstellungen.“

Über den Fortschritt beim Aufbau des neuen Museums für Ortsgeschichte berichtete Museumsleiter Hanspeter Rausch: „Der Vorstand hat sich über verschiedene Ausstellungskonzepte informiert. Das ,neue‘ Museum für Ortsgeschichte wird mit viel Bildmaterial bestückt werden, ebenso sind digitale Angebote geplant, die auch bei jungen Menschen das Interesse an der Geschichte ihrer Heimatgemeinde wecken. Derzeit wird gerade eine entsprechende Konzeption erarbeitet.“

Hinweistafeln in Vorbereitung

Die Geehrten Greta Echtmann wurde für 25 Jahr Mitgliedschaft, davon 21 Jahre im Vorstand, geehrt.

Martin Braun gehört dem Verein seit 25 Jahren an, genauso lange ist er zweiter Vorsitzender.



Parallel dazu sollen an prägnanten Orten Hinweistafeln angebracht werden, die über deren ortsgeschichtliche Bedeutung informieren. „Die Hinweisschilder sollen dabei auch neugierig machen auf die Geschichte hinter den reinen Geschichtszahlen, insofern sind sie als Teil des neuen Museumskonzeptes zu sehen“, erläutert Vorstandsmitglied Ingeborg Bamberg die Intention. Aktuell konnte der Heimatverein aus dem Nachlass des früheren Heimatfilmers Kurt Dörrmann rund 170 Videobänder und -kassetten ins Vereinsarchiv übernehmen. Die Sichtung und Digitalisierung des Materials steht ebenfalls für die kommenden Monate auf der Agenda.

Lußhardtschule unterstützt

Aber auch die „klassischen“ Aktivitäten wurden im vergangenen Jahr wieder durchgeführt. „Der Luftballonwettbewerb bei der Kerwe war ein voller Erfolg“, berichtet Braun über die gute Resonanz bei den Teilnehmern. „So freuten sich nicht nur 40 Kinder darüber, dass freundliche Finder die Postkarten an den Heimatverein geschickt hatten. Dank der Erlöse und weiterer Spenden konnten kürzlich 1500 Euro zur Unterstützung des Schwimmunterrichts an der Lußhardtschule übergeben werden.“

Über geordnete Finanzen berichtete Kassiererin Sigrid Beck, der von Kassenrevisor Heinz Kuppinger eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde. Die Entlastung der Hauptkassiererin und des Vorstandes erfolgte daher einstimmig.

Einen Ausblick auf die Veranstaltungen der kommenden Monate gab Dr. Ralf Wagner: Bereits am Donnerstag, 20. April, gibt es eine Veranstaltung zu Lieselotte von der Pfalz. Am Samstag, 10. Juni, lädt Thomas Kuppinger zu einer informativen Radtour rund um Neulußheim ein und am Mittwoch, 9. August, findet der Jahresausflug nach Weikersheim statt.

Last not least laden am Samstag, 23. September, „Ortsgründer Julius Schickard“ und seine Gemahlin „Christiane Margaretha“ wieder zu einer historischen Ortsbegehung ein.