Helfer werden in Neulußheim mit Genußmomenten belohnt

Neulußheim. Kultur und Genuss sind eine richtig gute Kombination. Das „Gemeinsam statt einsam“-Team unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner hatte unlängst noch im evangelischen Gemeindehaus für den Genuss zahlreicher Gäste gesorgt. Am Wochenende hieß es für das Team, Kultur zu erleben und und als weiteres Dankeschön sich an den gedeckten Tisch, einer Pizzeria in Bruchsal zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ralf Wagner gibt den Neulußheimer Helfern eine Führung durch das Schloss Bruchsal

Wagner, ist nicht nur ein exzellenter Koch, sondern beruflich Konservator. Konservatoren sind für verschiedene Regionen und deren Monumente zuständig. Ob zur Architektur, der Geschichte und zu fast jedem Einzelstück der prächtigen Innenausstattung des Bruchsaler Schlosses, welches im barocken Stil ab 1720 im Auftrag des Fürstbischofs Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim errichtet wurde, führte er das Team mit allerlei Anekdoten durch die prächtigen Räume.

Die Schlossanlage umfasst zahlreiche Gebäudeteile, darunter das Damianstor und die Hofkirche. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss im Zuge der Luftangriffe auf die Stadt am 1. März 1945 schwer getroffen und brannte aus. Die Substanz des Treppenhauses überdauerte im Gegensatz zur Kuppel aber weitgehend die Zerstörungen.

Die wertvollen Kunstgegenstände und besonders viele Tapisserien (Bildteppiche) konnten rechtzeitig ausgelagert werden. Der Wiederaufbau gehört zu den architektonischen Glanzleistungen im Land. 1975 konnte – mit der Wiedereröffnung der akribisch rekonstruierten Festsäle – erneut die einstige barocke Prachtentfaltung bewundert werden. Originalgetreu wiederhergestellt wurden das Treppenhaus, der Fürstensaal und der Marmorsaal, der Kirchenflügel hingegen modern gestaltet.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Einige Fragezeichen beim Altlußheimer Emil-Frommel-Haus Mehr erfahren Glaube Neulußheimer Kirche bereitet sich auch Zukunft vor Mehr erfahren Markus-Schule Altlußheimer Schüler besuchen Teens‘ Lab der BASF Mehr erfahren

Neben den Prunkräumen sind im Schloss auch zwei Museen zu besichtigen: das Städtische Museum Bruchsal und das Deutsche Musikautomaten-Museum mit seiner faszinierenden Sammlung selbst spielender Instrumente. Hier verweilte das Team, um den Klängen verschiedener Orgeln zu lauschen.

Nach der Kultur kam der Genuss. Bei Pizza oder Pasta ließ das Team das Gesehene und Gehörte Revue passieren und genoss, einmal selbst am gedeckten Tisch zu sitzen. Einig war man sich auf jeden Fall, für Januar 2024 erneut zu „Gemeinsam statt einsam“ einzuladen.