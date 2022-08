Kinder stellen im Neulußheimer Jugendtreff eigenes Eis her

Neulußheim. Bei den aktuell sommerlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad ist jede Abkühlung mit großer Freude willkommen. Besonders beliebt im Kampf gegen die Hitze sind nicht nur eiskalte Getränke und der Sprung ins kühle Wasser, sondern auch die Gaumenfreuden eines frisch zubereiteten Eisbechers.

Im Neulußheimer Jugendzentrum Point hatten Kinder nun beim zweitägigen Ferienprogramm die Möglichkeit ihre Lieblingseissorten selbst zuzubereiten. Gemeinsam mit Organisatorin Yvonne Diehm nutzten die insgesamt elf Heranwachsenden die Küche des Points, um getreu nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ die süße Leckerei zunächst zuzubereiten und dann gemeinsam in einem selbst ausgestatteten Eiscafé zu genießen.

Beliebtes Angebot

Die Speisekarte und die Eisbecher werden von den Kindern in liebevoller Eigenarbeit mit Fantasie und Freude gestaltet.

Das Angebot fand vor dem Corona-Ausbruch bereits zweimal statt und erfreute sich schon damals großer Beliebtheit, wie Diehm mitteilte: „Das Eiscafé kommt immer super an. Wir hätten auch noch 20 Kinder mehr nehmen können, aber für ein gutes Gelingen muss die Teilnehmerzahl überschaubar bleiben.“

Der Ablauf an beiden Tagen war genau durchgeplant: Die Kinder wurden zunächst in Gruppen aufgeteilt, bevor sie sich aus den vorhandenen Zutaten und Rezepten ihre favorisierten Eissorten aussuchten.

Mit insgesamt sechs Varianten, bestehend aus den Geschmacksrichtungen Mango, Brownie, Cookies, Erdbeere, Stracciatella und Schokolade entschieden sie sich für eine stattliche Auswahl.

Am ersten Tag wurde die Eiscreme zubereitet, ganz ohne Maschine und in liebevoller Handarbeit, wie die beiden Teilnehmerinnen Julia und Marlene berichteten: “Jede Gruppe hat eine Sorte gemacht, wir haben selbst gerührt und die Zutaten zerkleinert“, so Julia. Marlene ergänzte: „Jedes Eis hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Wir sind sehr zufrieden.“ Die fleißigen Gelatieri durften dann am zweiten Tag die Früchte ihrer Arbeit genießen. Mit liebevoll selbst gestalteten Speisekarten, die neben den Eissorten noch zahlreiche Toppings zur Auswahl hatten, richteten sie sich ein kleines Eiscafé in den Räumen des Point ein.

Dabei übten sich die Kinder auch in der Gestaltung der Eisbecher, welche sie selbst dekorierten und Gästen servierten. Die Freude über die gelungene Herstellung der Leckerei, die sich vom Geschmack auch mit der italienischen Konkurrenz messen konnte, war groß. Bei gemeinsamen Verzehr in ihrem Eiscafé ließen die elf Teilnehmer in gemütlicher Runde mit den Betreuern die beiden Tage im Jugendtreff Point Revue passieren.