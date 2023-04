Lieder vertiefen gesprochene Botschaft

Neulußheim. Mit dem Palmsonntag begann die Karwoche, die mit täglichen Andachten durch Kirchengemeinderäte, Morgenlob und Kirchenchor sowie Gerhard Müller an der Orgel gestaltet wurde. Am Gründonnerstag aber beginnen die drei Tage vom Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Die Kirche gedenkt hier besonders des letzten Abendmahls, das Jesus kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern abhielt.

Gründonnerstag steht wie kaum ein anderer Feiertag für die Gemeinschaft der Christinnen und Christen. In Neulußheim wurde dieser Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus mit einem Tischabendmahl mit Unterstützung von Pfarrerin Katharina Garben, Vikarin Joana Notheis, Hanni Schneider, Gerda Schellenberger, Dr. Ralf Wagner und Gerhard Müller am Flügel gefeiert.

Am Karfreitag hielt Prälat i. R. Bernd Böttner, Vater von Pfarrerin Garben, den Gottesdienst. Lieder des Kirchenchores unter der Leitung von Roland Haaß mit Gerhard Müller an der Orgel, mit „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“, Libera nos Domine und „Korn, das in die Erde“, vertieften die gesprochene Botschaft.

Nach Gebeten und der Schriftlesung hielt Böttner die Predigt zu Kolosser 1,13-20. „Durch dein Kreuz befreie uns oh Herr“. Mit seinem Tod gebe Jesus unserem Leben einen Sinn, er schaffe Frieden und Vergebung der Sünden. Jesus der Erstgeborene der Auferstehung und Ebenbild Gottes, voller Güte und Liebe sei Mensch geworden.

Mit diesen Worten um das Kreuz blickte Böttner auf die vielen jungen Menschen, die sich zu Gebeten versammelten. Mit dem Berühren des Kreuzes mit der Stirn schaffe es Verbindung zu Gott, nehme Ängste und Sorgen, gebe inneren Frieden. Im Weiteren ging Böttner auf das Leiden in vielen Krisengebieten und der Geflüchteten ein. „Befreie uns Gott, oh Herr“, Gott kann retten und heilen. Mit Fürbitten und einer Schriftlesung aus Johannes ging der Karfreitagsgottesdienst zum Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu Christi am Kreuz mit Blick auf das kommende Ostern und den Segen still zu Ende. rhw