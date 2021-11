Tuck-tuck-tuck machte es am Wochenende am Fischerheim am Eichelgartensee in Neulußheim. Die Oldtimerfreunde Hoggene zeigten dort Schlepperlegenden und beantworteten Fragen der interessierten Besucher.

Was macht eigentlich die Faszination der vierrädrigen Raritäten aus? Fritz Rösch, Vorsitzender der Oldtimerfreunde und mit einem Allgaier-Traktor aus dem Jahr 1949 gekommen, brachte es auf

...