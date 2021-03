Was bedeutet glauben in Pandemiezeiten? Glauben bedeutet aushalten, dass Menschen manches nicht verstehen oder erst im Nachhinein ahnen. Glauben bedeutet hoffen und nicht zweifeln daran, dass Gott es gut mit dem Menschen meint.

Auch wenn man in dieser Zeit der Pandemie hart an Grenzen stößt und nicht nur beim Laufen oder in der Bewegung der Satz „Ich kann nicht mehr“ falle, so gehöre

...