Rallye verbindet Spaß und Bildung

Neulußheim. Wie funktioniert die Orgel? Welche Taste erzeugt welchen Ton? Und was ist eigentlich in den beiden Räumen rechts und links hinter der Orgel? Alle diese Fragen konnte der Neulußheimer Organist Gerhard Müller den Kindern beantworten, die am Ferienspaß „Kirchenrallye mit Orgelklang und besten Aussichten“ teilgenommen hatten. Angeboten und durchgeführt wurde dieser Programmpunkt von der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Verein „Wir für Neulußheim“.

„Wir sind da schon ein eingespieltes Team“ freuen sich der Gemeindediakon Jascha Richter und die Vereinsvorsitzende Ingeborg Bamberg über den reibungslosen Ablauf und die glücklich wirkenden Teilnehmer, die an diesem Tag nicht nur viel lernen konnten, sondern auch enormen Spaß hatten.

So durften die Kinder den hohen Kirchturm besteigen und fühlten sich dabei wie Abenteurer auf der Suche nach einem Schatz an einem unbekannten Ort. Jascha Richter hatte extra die Glocken ausgeschaltet, sodass die Kinder ausreichend Zeit hatten, die Funktionsweise der Glocken zu erfahren und diese im Stillstand genau zu untersuchen.

Unterhaltsam wurde es bei den Spielen: So hatten die Kids die Gelegenheit, mit Spielzeugautos korrektes Einparken zu trainieren. Auf dem glatten Steinfußboden der Kirche kein einfaches Unterfangen, bei dem die Kinder viel knobelten, sich gegenseitig Tipps gaben, ihre Fertigkeiten beweisen durften und dabei großen Spaß hatten.

Da so viel Action natürlich einen gewaltigen Appetit macht, war das gemeinsame Eisessen ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags, der den Kindern einen informativen und spaßigen Einblick in das wunderschöne evangelische Kirchengebäude bot. Damit fand die Kirchenrallye ein Ende und die Kinder freuten sich schon auf das nächste Mal. ib