Senioren zum Fischessen in Neulußheim eingeladen

Neulußheim. Der frisch gebackene Fischerkönig Bouabid Benbiga, Vorsitzender Rainer Pepperkorn vom ASV Frühauf und die „Aktiv im Alter“-Senioren strahlten gleichermaßen um die Wette. Fischerkönig Benbiga, kurz Ben genannt, weil er den besten Fang mit 4,5 Kilo gemacht hatte und somit die Königswürde erlangte und die Senioren, die endlich wieder, Corona-bedingt nach zwei Jahren ohne Fischerfest, ohne Mühe einen der gebackenen Fische an Land ziehen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist eine liebgewordene Tradition geworden, dass die Gemeinde Neulußheim und der Fischerverein einmal im Jahr die Neulußheimer Senioren zum Ausklang des beliebten Fischerfestes einladen. Die Vorfreude der Senioren auf das leckere Fischessen ist deshalb immer entsprechend groß. Und nicht nur die „Aktiv im Alter“-Senioren waren eingeladen, sondern alle Neulußheimer Senioren ab 70 Jahren.

Schnell füllt sich das Zelt

Selbst einige Bewohner und Betreuer vom Haus Edelberg ließen es sich nicht nehmen, sich Fisch und kühle Getränke inmitten von alten Freunden und Nachbarn schmecken zu lassen. Und so füllte sich bei hochsommerlicher Temperatur das schattenspendende Festzelt auf dem Gelände am Eichelgartensee schnell.

Mehr zum Thema ASV Frühauf Angler stellen bei Fischerfest in Neulußheim König vor Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel ASV „Frühauf“ Rückkehr des Fischerfests in Neulußheim mit Bouabid Benbiga als neuem Fischerkönig Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel ASV 1965 Brühl Uwe Stolpmann ist zum siebten Mal König Mehr erfahren

Johann Niedermayer vom ASV verteilte die entsprechenden Bons für Fisch und Getränke an die Senioren, die in Fahrgemeinschaften oder mit dem Rad kamen.

Arbeit für die Küchencrew

Die Männer an den Fritteusen hatten dann alle Hände zu tun, um dem Ansturm gerecht zu werden. Die Senioren standen aber gerne an, wurde vor ihren Augen doch der leckere Zander, die Forelle oder auch der Seelachs gebraten.

Wer nicht so gut laufen konnte, wurde von den Mitsenioren oder dem Aktiv im Alter Team versorgt. Eindeutiger Favorit bei den Senioren war das Zanderfilet. Von den fachkundigen Männern in ein großes Stück Papier gewickelt, Brötchen dazu, ein Frischetuch für die Hände, ob mit der Gabel oder einfach mit den Fingern gegessen, den Senioren schmeckte es vorzüglich.

Damit der Fisch auch gut schwimmen konnte, unterstützen das viele Senioren mit einem frisch gezapften, kühlen Bier.

„Ich hatte einen so leckeren frischen Fisch, da hat die Flosse noch gewackelt“, so augenzwinkernd ein Senior zu seinem gerade gekommenen Nachbarn. Nun, ein wenig Anglerlatein darf an so einem schönen Tag natürlich auch nicht fehlen.

Bürgermeister Gunther Hoffmann ließ es sich auch nicht nehmen, seine Senioren an den Tischen zu begrüßen und ihnen viel Spaß und Freude zu wünschen. Auch das große Engagement des Fischervereins ließ er nicht unerwähnt.

Sein Rathausteam war zur Mittagspause ebenfalls im Festzelt zu finden. Auch sie genossen einmal das gemeinsame Fischessen mit ihrem Chef. Das Team um Kulturamtsleiterin Alexandra Özkalay, sonst immer selbst aktiv bei den Treffen im evangelischen Gemeindehaus, genossen das Ganze sichtlich.

Und was wäre so ein Seniorennachmittag ohne Musik? Hermanns Musikanten brachten mit schmissigen Liedern noch zusätzlich Stimmung zu der schon tollen Atmosphäre in das Zelt am Eichelgartensee.

Den Senioren hat es auf jeden Fall bestens beim Angelsportverein „Frühauf“ gefallen. Und vielleicht findet sich im Veranstaltungskalender der Gemeinde am Fischerfestmontag 2023 wieder die Notiz: „Gemeinde Neulußheim und ASV Frühauf laden Neulußheimer Senioren zum Fischerfest ein.“