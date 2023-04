„Welthits uff kurpfälzisch“ in Neulußheim

Neulußheim. „Welthits uff kurpfälzisch“, Dialekt „ämool onnerschd verpackt“, präsentieren Ronald Mummert, Alex Irmler und Lothar Antoni mit der bezaubernden Anne Geser, zusammen die „Ron Prinz Kombo“, am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, in der Aula der Lußhardtschule, in bekannten Melodien.

Stets im Dialog mit dem in Glückshormonen schwelgenden Publikum nehmen sich die vielseitigen Musiker während des Programms selbst auf den Arm und hinterlassen eine grandiose Stimmung.

Und quasi als „Warm up“ präsentiert sich der Frauenchor „Women‘s Voice“ zu Beginn mit rockig bis jazzigen Liedern. Als Veranstalter des Frühlingsfiebers sorgen sie zudem für Pausensnacks und Getränken.

Wer die großen Hits der Musik einmal auf eine spezielle Weise hören und sich dabei bestens amüsieren möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern. Zum Preis von 15 Euro gibt es diese in der Buchhandlung Dräger, bei Beautyengel Ruffler, in der Stadtapotheke Hockenheim und zudem bei allen Sängerinnen von des Chores „Women‘s Voice“.