Basar in Oftersheim am Samstag: Viel Abwechslung auf der Bühne

Oftersheim. Sehr bald ist es soweit: Nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause findet am Samstag, 8. Oktober, endlich wieder ein Basar statt – der in Oftersheim eigentlich seit jeher mit „z“ geschrieben und im jährlichen Wechsel der beiden Kirchengemeinden durchgeführt wird. In diesem Jahr sind mit der Pfarrei St. Kilian, die zur Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen gehört, „die Kadollische“ die Ausrichter dieser beliebten Veranstaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals geht der Basar in der „ehemaligen“ Kurpfalzhalle (derzeit Roland-Seidel-Halle) sprichwörtlich über die Bühne. Geändert hat sich auch die Veranstaltungsdauer mit nur einem Tag, was nicht zuletzt ebenfalls der Corona-Thematik geschuldet ist, denn der daraus resultierende allgemeine Helferschwund bei Veranstaltungen machte auch vor dem rührigen Basar-Ausschuss nicht Halt, der sich eigens aus Mitgliedern des Gemeindeteams gebildet hat, um die umfangreiche Organisation dieses „Events“ zu stemmen. Dennoch ist es gelungen, eine Vielzahl der örtlichen Vereine zur Unterstützung zu gewinnen, um den Besuchern viel Abwechslung auf der Bühne zu bieten.

Basar in Oftersheim am Samstag: Beginn um 14 Uhr

Das Programm startet um 14 Uhr bei Kaffee und bunt bestückter Kuchentheke; nach der Begrüßung folgen Darbietungen des Martin-Luther-Kindergartens und des C.C. „Grün-Weiß“. Der Peter-Gieser-Kindergarten ist ebenfalls mit dabei wie auch die Twirlings-Gruppe „Minis“ des TSV. „Eine Überraschung auf vier Pfoten“ verspricht „Dogdance“, ein Beitrag des VfH Mannheim-Seckenheim, bevor die Kita Fohlenweide und die Tanz- und Aerobicmädels des TSV das weitere Bühnengeschehen bestreiten.

Mehr zum Thema Katholische Kirche „Im Himmel ist ’ne Party“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Plankstadter Gemeindefest der evangelischen Kirche bringt Freude Mehr erfahren

Nach dem Kindergarten St. Kilian und der Zumba-Gruppe des TSV geht es musikalisch weiter, wenn der Sängerbund-Liederkranz (die Sänger treffen sich bereits um 14 Uhr in der Mannheimer Straße 59 zur Ankleide) und der Musikverein Oftersheim den hoffentlich zahlreichen Gästen ab 17 Uhr einen bunten Melodienstrauß präsentieren. Dabei lässt das reichhaltige Speisenangebot bis 19 Uhr sicher keine Wünsche offen, wenn der Gospelchor „Da Capo“ das Abendprogramm eröffnet. Um 20 Uhr folgt unter dem Motto „30 Jahre Musikkabarett vom Feinsten“ aus Frankfurt am Main das „Duo Camillo“ mit ihrem Jubiläumsprogramm „Im Himmel ist ’ne Party“ als Highlight des Tages, das wie bereits zur 1250-Jahr-Feier Oftersheims 2016 erneut für beste Unterhaltung sorgen dürfte. Wer davor oder danach einen coolen Drink in der Bar genießen möchte: Bitte sehr! Wem der Sinn eher nach Süßem steht, findet neben dem erwähnten Kuchen auch wieder den Waffelstand der Ministranten. Die obligatorische Tombola gibt es auch und lockt mit attraktiven Gewinnen.

Basar in Oftersheim am Samstag: Erlös für Bauprojekt der Pfarrei

Und wofür ist der Erlös bestimmt? Bekanntlich ist die Pfarrei schon seit Jahren gehalten, für das abgängige Josefshaus einen angemessenen Ersatz zu schaffen. Inzwischen wurde ein Plankonzept erstellt, das neben der Nutzungsänderung und Sanierung des bisherigen Pfarrhauses den Anbau eines sogenannten „Begegnungsraumes“ vorsieht und noch auf die endgültige Baufreigabe wartet. Nicht mehr warten kann die Gemeinde jedoch mit der Finanzierung des Eigenanteils, daher kommen die Einnahmen dieses Tages ausschließlich diesem Zweck zugute. Wer sich über das Bauprojekt näher informieren möchte, dem steht ein eigens geschaffener Infobereich zur Verfügung.

Zuwendungen jeglicher Art sind also willkommen – sei es nach der Vorstellung von „Duo Camillo“ direkt in die Projekt-Spendenbox oder in Form eines leckeren Kuchens für das Buffet, der am Samstag ab 11 Uhr in der Halle dankbar entgegengenommen wird. Auch das Spendenkonto bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10, freut sich über jeden Beitrag – die Kilianspfarrei sagt schon jetzt für alle Unterstützung ein herzliches „Vergelt’s Gott“!