Der Oftersheimer Basar 2022, der am Samstag in der Roland-Seidel-Halle gefeiert wurde, darf ohne Einschränkung als eines der ganz besonderen Highlights bezeichnet werden. Das angenehme Herbstwetter machte Laune nach draußen zu gehen – und so fanden knapp 500 Besucher den Weg zu dieser Veranstaltung.

Pünktlich um 14 Uhr eröffnete Daniela Selzer als Moderatorin für den gesamten Tag dieses

...