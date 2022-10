Besucher sind Jury bei Kerwe in Oftersheim

Oftersheim. Wenn am Wochenende, 15./16. Oktober, im Zuge der Kerwe viele Hobbykünstler bei der gleichnamigen Ausstellung die Ergebnisse ihrer kreativen Tätigkeiten präsentieren, sind dieses Mal auch die Werke ganz junger Kunstschaffender mit dabei. Der Malwettbewerb „Ofdasche in Deinen Farben“ des Heimat- und Kulturkreises hat erneut viele Kinder angeregt, vertraute Motive aus der Hardtgemeinde in einen ganz neuen und vor allem farbenfrohen Blickwinkel zu nehmen.

Doch die Auswahl der schönsten Bilder ist keineswegs einfach, daher werden nun die Besucher gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen. Die ausgestellten Beiträge sind übrigens alle neutral mit Nummern, aber ohne Personendaten, versehen.

Wer sich für seine Favoriten entschieden hat, darf bis zu drei Bildernummern auf einen Zettel schreiben und in einen bereitstehenden Kasten werfen (bitte nur einen Zettel pro Person). Die meistgenannten Motive ergeben die Gewinner, die sich bei einer eigenen Siegerehrung zu einem späteren Zeitpunkt über attraktive Preise freuen dürfen. Es ist wie bei den „richtigen“ Wahlen: Je mehr sich beteiligen, desto spannender ist das Ergebnis!