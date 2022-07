Pünktlich zu Beginn der Bewerbungsfrist hat der amtierende Bürgermeister Jens Geiß seine Bewerbungsunterlagen eingeworfen. Die Stellenausschreibung war am 1. Juli erfolgt, also steckte Geiß den verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Bürgermeisterwahl“ um 0.01 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Rathausbriefkasten.

Da Geiß zuvor beim Open Air Kino präsent war, passte es

