Maximal 15 Minuten pro Kandidat

Oftersheim. Die Oftersheimer wählen am Sonntag, 18. September, ihren Verwaltungschef für die kommenden acht Jahre. Bisher haben mit Amtsinhaber Jens Geiß, Pascal Seidel, Melanie Melchior und Samuel Speitelsbach, Dauerkandidat bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg, vier Bewerber ihre Unterlagen eingereicht.

Geiß’ Amtszeit endet am 31. Oktober. Der Gemeinderat hat die Bürgermeisterwahl laut Pressemitteilung der Verwaltung unter Berücksichtigung der Gemeindeordnung auf den 18. September festgesetzt. Termin für eine eventuell nötige Neuwahl – sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten – ist Sonntag, 2. Oktober. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen zum ersten Wahlgang wurde auf Montag, 22. August, 18. Uhr, festgesetzt. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, müssen die Unterlagen der Kandidaten bis 21. September, 18 Uhr, im Rathaus eingegangen sein. Am Dienstag, 23. August, entscheidet der Gemeindewahlausschuss ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung im Ratsaal des Rathauses über die Zulassung der Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl.

Falls die pandemische Lage eine Präsenzveranstaltung zulasse, finde die Vorstellung der Bewerber am Montag, 12. September, 19 Uhr, in einer öffentlichen Versammlung in der Roland-Seidel-Halle, ehemals Kurpfalzhalle, statt. Die Hallenöffnung erfolgt um 18.15 Uhr. Die Bewerber sollen sich der Bevölkerung vorstellen und ihre Standpunkte und Ziele erläutern.

Gemeinderat legt Modalitäten fest

Den Rahmen und die Modalitäten der Vorstellungsveranstaltung hat der Gemeinderat festgelegt. Radiomoderator Alexander Dambach soll die Vorstellung leiten. Neben der Präsenzveranstaltung werde parallel ein Livestream über die Internetseite der Gemeinde übertragen, erklärte Hauptamtsleiter und Wahlleiter Jens Volpp. Für die Vorstellung ist ein Drei-Stunden-Zeitfenster vorgesehen. Ein Kandidatenduell wird es nicht geben, denn jeder teilnehmende Kandidat wird für einen zehn- bis fünfzehnminütigen Zeitraum auf die Bühne gebeten und darf sich exklusiv vorstellen, während die Kontrahenten kurze Zeit „abgeschottet“ werden, um den Auftritten nicht folgen zu können.

Kurios: Geiß und Seidel haben ihre Unterlagen am selben Tag abgegeben. Da die Vorstellung am Rednerpult in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung geplant ist, wird gelost, wer beginnt. zg/jog/mgw