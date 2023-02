Bunt und fröhlich kann Oftersheim auch in der Kirche

Oftersheim. Fasching in der Kirche: An diesem Sonntag, 19. Februar, steht der Faschingssonntag an. Das Ende der närrischen Zeit rückt mit großen Schritten näher. Aber erst mal geht es noch bunt und fröhlich daher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wird ein spannender Gottesdienst um 10 Uhr in der Christuskirche – mit zwei Themen: „Alles steht Kopf“ und „Kleider machen Leute“. Gemeinsam mit Organist Paul Hafner hat Dr. Simon Layer ein Programm vorbereitet, das einige Überraschungen für alle bereithält. Vieles wollen die beiden noch gar nicht verraten, aber soviel Einblick gewähren sie schon: in der Reihenfolge haben die Gemeindemitglieder wahrscheinlich noch nie einen Gottesdienst gefeiert!

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeindehaus „Bibel mit Biss“ stellt in Oftersheim die Gretchenfrage Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Evangelische Kirche Informationsabend zum Strategieprozess „ekiba2032“ in Oftersheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Doppelinterview Kirche muss mehr zu den Menschen - sagen Oftersheims Pfarrer Habicht und Layer Mehr erfahren

Ob mit oder ohne Verkleidung, alle sind herzlich eingeladen. Ob Kleider wirklich Leute machen, das schauen sich die Gottesdienstbesucher am besten selbst an. Und nicht nur Kirchenmusiker und Pfarrer werden verkleidet da sein, sogar das ein oder andere Lied kommt in einem anderen Gewand daher. Es wird neu, es wird anders, es wird schön. Einfach mitfeiern!