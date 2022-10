Das Motto: „Happy Birthday“

Oftersheim. Das Jugendzentrum wird 40 Jahre alt – oder sollte lieber in diesem Zusammenhang das Adjektiv „jung“ verwendet werden? Wie dem auch sei: An diesem Mittwoch, 12. Oktober, hat das „Juz“ zum Festakt eingeladen. Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr wird in der Mannheimer Straße 67 gefeiert – mit Bürgermeister, künftigem Bürgermeister, Honoratioren, Gemeinderäten, Rathausmitarbeitern, Funktionsträgern, Kindern und Jugendlichen.

„Unsere Gitarrengruppe wird eine Interpretation von ’Happy Birthday’ darbieten“, sagt Sebastian Länger, Leiter des Jugendzentrums, „die Formation besteht aus Erst- bis Achtklässlern.“

Bereits angelaufen sind diverse Escape-Room-Aktivitäten. Hier heißt die Aufgabe in Kleingruppen „Rette den Juz-Geburtstag“. Nach dem Empfang sind tags darauf Kinder- und Teeniedisco angesagt – Party am Donnerstag, 13. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr und 18 und 21 Uhr. Am Freitag, 14. Oktober, steigt das sogenannte „Juz-Concerts Special“ mit den Bands „Hospital Revival“, „Midnight Haunt“ und „New Projekt“ (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, ab 14 Jahre). Der Eintritt zum Konzertabend kostet vier Euro. jog