Die ganze Siedlung muss Glasfaserkabel bekommen

Oftersheim. Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel besuchte auf seiner Wahlkampftour den Vorstand der Siedlergemeinschaft Oftersheim und stand diesem Rede und Antwort zu den Inhalten seines Wahlprogramms sowie die aus seiner Sicht bestehenden großen Herausforderungen der nächsten Jahre vor.

In diesem Zusammenhang sprach er sich für die Aufnahme intensiver Bemühungen hinsichtlich des Glasfaserausbaus für Wohngebäude in der Siedlung aus. Eigentlich sollte das Gewerbegebiet Hardtwald noch 2022 ans Glasfasernetz angeschlossen werden, jedoch nicht die Wohngebäude der Hardtwaldsiedlung. Seidel könnte sich auch sehr gut vorstellen, dass es künftig wieder eine jährliche Begehung der Hardtwaldsiedlung mit ihm als Bürgermeister und den zuständigen Mitarbeitenden der Verwaltung geben könnte, um Themen vor Ort mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu besprechen.

Die Vorstandschaft der Siedlergemeinschaft berichtete von der Vereinsarbeit, die unter davon geprägt sei, dass auch andere hiesige Vereine und Institutionen unterstützt werden. So könnten Kindergärten das Vereinsgelände für Abschlussfeste nutzen oder andere Clubs sich für ihre Festausstattung ausleihen. Als absolute Höhepunkte bezeichneten die Vorstände den alljährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt und das jetzt am Wochenende, 13./14. August, nach zwei Jahren Abstinenz wieder stattfindende Siedlerfest.

Erfreut zeigten sich alle Beteiligten, dass in der Siedlung mittlerweile ein Generationenwechsel stattfindet und viele junge Familien in diesem tollen, naturnahen Wohngebiet ein neues Zuhause gefunden haben. „Oftersheim lebt von seinem überdurchschnittlich hohen bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagement. Dies bleibt im Falle meiner Wahl zum Bürgermeister am 18. September eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt Seidel. zg