Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ortsgeschichte Vor 70 Jahren kamen Heimatvertriebene in die Oftersheimer Hardtwaldsiedlung

Vor genau 70 Jahren - am 6. August 1952 - kamen 40 Umsiedlerfamilien an und fanden in der Hardtwaldsiedlung eine neue Heimat. Elisabeth Weber erinnert sich daran.