Ein Abend mit Pfiff

Oftersheim. Symbolischer Auftakt im neuen Jahr 2023: Am Freitag, 13. Januar, findet um 19 Uhr der Neujahrsempfang in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle) statt. Bürgermeister Pascal Seidel lädt dazu alle Oftersheimer Bürger ein. „Lassen Sie uns gemeinsam zurückblicken und vorausschauen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Davon bin ich überzeugt“, schreibt Seidel in einer Pressemitteilung.

Vorgesehen ist die Würdigung von diversen Sportlern. Der Carneval-Club Grün-Weiss und Vertreter des ortsansässigen Vereinskartells werden an diesem Abend teilnehmen. Ein pfiffiger Überraschungsgast dürfte das Publikum gewiss in Schwung bringen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. jog