Oftersheim. Eine alte Tradition lebt in „Ofdasche“ wieder auf: Die Kerweborscht ziehen wie früher durch die Gemeinde. Nach der Corona-bedingten Zwangspause laden sie am Kerwesamstag, 15. Oktober, ab 15 Uhr zur Kerweeröffnung und zum Fassbieranstich mit Bürgermeister Jens Geiß auf den Schulhof der Friedrich-Ebert Schule ein.

Mit dabei werden der Heimat- und Kulturkreis (Huko) mit seiner „Manna“ und auch die Böhmerwälder mit ihren Tänzen sein. Die aktuelle Formation der Borscht ist hinlänglich bekannt und routiniert. Es sind Roger Hillengass, Manfred Müller, Peter Hertlein, Armin Wolf, Helmut Spieß und Hermann Dolezal.

Am Samstagabend (20 Uhr) lautet die Devise „Kerwe meets Oktoberfest“ mit den Böhmerwäldern im historischen Rose-Saal. Mit im Schlepptau haben die Kerweborscht Kerwesträuße, die der Huko-Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ am Donnerstag (15 Uhr) bindet. Und dabei haben die sangesfreudigen Mannsbilder zudem die Kerweschlumpel. Beerdigt wird die Schlumpel am 18. Oktober (19 Uhr) – unter großer Anteilnahme! jog