Es geht auch mal ein spontaner Rathausbesuch

Oftersheim. Im großen Berlin, wenn Sternsinger Bundeskanzler Olaf Scholz oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Besuch abstatten, will alles generalstabsmäßig geplant sein. Schon Monate vorher werden Absprachen fürs Protokoll getroffen. In der Hardtgemeinde läuft das anders, denn Bürgermeister Pascal Seidel (40) hatte am Samstagnachmittag zufällig eine Sternsinger-Gruppe in der Mannheimer Straße getroffen und sich dann mit den fünf Kindern verabredet. „Das war tatsächlich spontan“, berichtet Pascal Seidel, „ich habe sie gefragt, ob sie nicht auch zum Rathaus kommen möchten.“ Doch erst einmal sollten und wollten Béla, Emil, Lisa, Annika und Juli von der katholischen Kirchengemeinde der Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt pflichtgemäß ihre geplante Route ablaufen.

Also traf man sich am Samstag um 16.20 Uhr vor dem Eingang des Rathauses. Die Sternsinger sangen das Lied „Es ist Sternsingerzeit“ (Gloria) und brachten den Segen am Gebäude an. Seidel bedankte sich herzlich bei allen, die „für diese gute Sache unterwegs“ seien. jog