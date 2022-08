Flotte Seifenkisten

Oftersheim. Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie fand das Seifenkistenrennen des MSC Oftersheim im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde wieder statt. Das Kreisforstamt des Landratsamt Rhein-Neckar erteilte die Genehmigung, dass die Veranstaltung am Grünhaus stattfinden konnte. Der ADAC-Ortsclub ist im Besitz zweier moderner Seifenkisten, die vor 42 Jahren in Eigenarbeit gebaut wurden. Dank guter Pflege laufen diese immer noch hervorragend.

In zwei Gruppen eingeteilt

An der Schranke in der Hardtwaldsiedlung wurden die Kinder von MSC-Mitgliedern in Empfang genommen. 26 Kinder waren pünktlich am Treffpunkt. In kleinen Gruppen, begleitet von MSC Mitgliedern, fuhren die Kinder mit dem Fahrrad zum Grünhaus. Dort wurden sie von Sportleiter Werner Schwarz und Ehrensportleiter Fritz Ritter begrüßt, der Ablauf wurde besprochen und sie wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Jedes Kind erhielt ein Lätzchen mit aufgedruckter Startnummer, um bei der Zeitnahme die gefahrene Zeit dem richtigen Kind zuzuordnen.

Eine Gruppe begab sich zum Start auf die Hardtbachbrücke und die andere Gruppe verweilte auf dem Spielepark, den Peter Bechtold aufgebaut hatte. Die modernen Seifenkisten sind ausgestattet mit Überrollbügel, Sitzschale, Trommelbremsen und Sicherheitsgurten. Die Kinder bekamen noch einen richtigen Schutzhelm aufgesetzt, denn Sicherheit wird beim MSC Oftersheim ganz großgeschrieben. Von den Auffahrrampen ging es nach dem Startzeichen für die Teilnehmer auf die zirka 200 Meter lange Strecke im Hardtwald, lediglich von der Hangabtriebskraft angetrieben, auf die Zeitenjagd.

Einer der aktiven MSC-Motorsportler, Luca Kumpf, beförderte die Seifenkisten nach der Zieldurchfahrt mit dem Pkw wieder nach oben zur Brücke, dem Startbereich. Im Ziel wurde die gefahrene Zeit per Stoppuhr festgehalten und in die Wertungsliste eingetragen. Zur Mittagszeit wurden die Gruppen dann getauscht, nachdem sie mit Getränken und einem Imbiss aus der MSC-Rennküche von Karlheinz Frei und Michael Benz sowie von ehrenamtlichen Helfern versorgt wurden.

Die Auswertung brachte dann recht schnell das Ergebnis der Zeitenjagd an den Tag und die Siegerehrung wurde vorbereitet. Dabei gab es kleine Pokale, Sachpreise von Sponsoren sowie von der Sportabteilung des ADAC Nordbaden noch Urkunden. Am frühen Nachmittag klang ein erlebnisreicher Tag aus. zg