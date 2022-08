Seifenkisten fürs tolle Rennfeeling

Oftersheim. Das wird eine Sause: Für das Kinderferienprogramm beim Motorsportclub Oftersheim laufen jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren: Am Samstag, 13. August, um 10 Uhr fällt der Startschuss zur Veranstaltung des ADAC-Ortsclubs mit der Gemeinde und dem Jugendzentrum, bei dem die Seifenkisten im Vordergrund stehen. Der Sportleiter des MSC Oftersheim, Werner Schwarz, hat mit seinen Helfern bereits alles für die Fahrt mit den Seifenkisten in die Wege geleitet

Die Veranstaltung findet am Grünhaus des Kreisforstamtes Rhein-Neckar-Kreis in Richtung Hockenheim statt. In unmittelbarer Nähe des weltbekannten Hockenheimrings können dann also die angemeldeten Jugendlichen im Alter von sieben bis zwölf Jahren ihr Talent untereinander abgleichen.

Bitte mit dem Fahrrad kommen

Treffpunkt ist zwischen 9.30 und 9.45 Uhr an der Schranke in der Hardtwaldsiedlung in Richtung Hockenheim – also am Ende der Hockenheimer Straße. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kinder und Jugendlichen unbedingt mit einem verkehrstauglichen Fahrrad und pünktlich zum Treffpunkt kommen sollen. Es gibt sonst keine Möglichkeit mehr, um den Austragungsort zu erreichen. Die junge Leute werden an besagter Schranke in die Obhut von Mitgliedern des MSC genommen und zum Austragungsort begleitet sowie nach der Veranstaltung zur Schranke zurückgebracht.

Ein Dankeschön gilt dem Kreisforstamt dafür, dass diese Veranstaltung des MSC Oftersheim am Grünhaus stattfinden kann. zg

Info: Ansprechpartner ist Ralf Kumpf, Telefon 0163/7 59 89 56.