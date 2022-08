Engagement beim MSC Eppelheim mit besonderer Medaille gewürdigt

Eppelheim. Zum Sommerfest des Eppelheimer Motorsport-Clubs (MSC) im ADAC sind nicht nur Mitglieder, sondern auch Förderer, Sponsoren und in guter Verbundenheit Vorstandsmitglieder aus befreundeten Motorsport-Clubs eingeladen. So konnte auf dem Vereinsgelände unter anderem Vorstandschef Ralf Kumpf vom Motorsport-Club Oftersheim begrüßt werden. Für gute Verpflegung mit Grillspezialitäten, Salaten und Getränken war für alle gesorgt.

Neben dem geselligen Beisammensein standen zahlreiche Ehrungen im Mittelpunkt des Abends. Vom Vorstandsteam übernahm Schatzmeister Karlheinz Perschewski die Auszeichnung besonders verdienter ADAC- und Vereinsmitglieder. Sie wurden mit Urkunden und Ehrennadeln bedacht.

Die Geehrten Ewald Kroth-Medaille in Gold: Werner Sauer Ewald-Kroth-Medaille in Silber: Tim Fath und Cornelias Sauer Ewald-Kroth-Medaille in Bronze: Bernhard Leidig, Evelin Ruck und Mario Dresleras 50 Jahre ADAC-Mitglied: Hans Fuchs, Werner Mähringer und Werner Müller 40 Jahre ADAC-Mitglied: Harald Barth, Klaus merkl, Evelin Ruck, Werner Sauer und Hans-Peter Wittmann 25 Jahre ADAC-Mitglied: Bernhard Leidig, Harald Sauer, Jürgen Geschwill, Mathias Schuhmacher und Robert Waldecker Zehn Jahre MSC-Mitglied: Mathias Schuhmacher Fünf Jahre MSC-Mitglied: Sara und Jennifer Perschewski sowie Nele Sauer sge

So wurden Mitglieder für 25, 40 und sogar 50 Jahre ADAC-Treue und für fünf und zehn Jahre MSC-Zugehörigkeit geehrt. Einige MSC-Mitglieder wurden für ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz mit der Ewald-Kroth-Medaille bedacht. Die Auszeichnung in Bronze ging an Bernhard Leidig, Evelin Ruck und Mario Dresleras. In Silber wurde die Ehrung Tim Fath und Cornelia Sauer überreicht und Werner Sauer durfte sich über die Würdigung in Gold freuen.