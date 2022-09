Ganz nah an Schweinen dran

Oftersheim. Das Ferienprogramm des Jugendzentrums wird generell prima angenommen. Unlängst trafen sich aber „nur“ sechs teilnehmende Kinder am Wildpavillon des Fördervereins Wildgehege. Als Kooperationsveranstaltung mit dem Juz Oftersheim ist diese Veranstaltung schon seit gut sechs Jahren eine beliebte Konstante im Programm des Sommerferienprogramms.

Es ging gleich los mit der Fütterung des Rotwilds. Im Wildgehege gab zwei stattliche Hirsche mit riesigen Geweihen aus der Nähe zu beobachten und zudem noch kleine Hirschkälber sowie die Hirschkühe. Anschließend wurde eine Stunde im Wald gespielt. In drei Gruppen verteilt, wurde immer wieder rotiert: Hand- und Fußkoordinations- und Wurfübungen, Schlingenwurf und das gute alte Waldboden-Krokett, jede Menge Geschick war bei allen Spielformen gefragt. Nach getaner Leibesertüchtigung wurden die Kinder durch Gerlinde und Helmut Welter mit einer warmen Mahlzeit gestärkt. Diese beiden wurden dabei von den Jungmitgliedern Viola und Sascha unterstützt. Es folgte das beliebte Wildgehege-Quiz, das kurz nach dem Lernimpuls fleißig von den Kindern ausgefüllt wurde. Wer alles richtig machte, durfte sich Süßigkeiten aussuchen und hatte sich sein Dessert verdient.

Zufrieden und gesättigt

Der krönende Abschluss bestand in der Fütterung der Wildschweine. Dazu durften die Kinder ins Zwischengehege, dort das ungewünschte Unkraut ausreißen und dann an die hungrigen Schweine verfüttern. So wäscht buchstäblich eine Hand die andere „Klaue“, denn die Krux beim Unkraut liegt darin, dass die Wildschweine sonst gar nicht an das saftige Grün herankämen. Somit war der Streifen des Zwischengeheges unkrautfrei, die Kinder sehr beschäftigt und die Wildschweine grunzten zufrieden und gesättigt, als die Tagesveranstaltung gegen 14 Uhr mit der obligatorischen Urkundenverleihung beendet wurde.

Das Jugendzentrum wünscht sich für das nächste Jahr wieder (mehr) interessierte Kinder am Wildgehege – und natürlich quietschende, glückliche Wildschweine. zg