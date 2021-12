Es ist beeindruckend, wie Hannah Mergenthaler Spitzensport und Studium miteinander zu verbinden versteht. „Sport steht aktuell an erster Stelle, die Uni an zweiter“, sagt die 24-jährige 400-Meter-Sprinterin. Die Oftersheimerin, die vor einigen Monaten sogar an den Olympischen Sommerspielen in Tokyo teilgenommen hat, meistert den Spagat zwischen Training und Hörsaal dabei ohne Manager oder

...