HG auswärts anfeuern

Oftersheim. Für die Drittliga-Handballer der HG Oftersheim/ Schwetzingen steht jetzt am Samstag das nächste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Die Mannschaft ist um 20 Uhr beim VfL Pfullingen zu Gast. Das Team um Trainer Christoph Lahme weiß, dass beim Dritten der Südstaffel die Trauben hochhängen, doch beim 36:31-Heimsieg im November zeigte die HG, dass sie auch vor sich platzierte Teams schlagen kann, heißt es seitens des Vereins.

Egal wie, am Samstag zähle nur ein Sieg, und deshalb brauche das „Hyänen-Rudel“ wieder die lautstarke Unterstützung der Fans. Die treffen sich um 17.30 Uhr an der Roland-Seidel-Halle, um von dort in Fahrgemeinschaften nach Pfullingen in die Kurt-App-Sporthalle (Kurze Straße 39) zu fahren. Auch für nichtmotorisierte Fans soll es dann nach Möglichkeit eine Mitfahrgelegenheit geben. Diese sollen schlicht am Samstag zum Treffpunkt kommen und die HG unterstützen. mj