Hockenheim hat die meisten Corona-Fälle im Kreis

Oftersheim/Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist weiter unter 100. Sie liegt Stand 18. Mai bei 66,4. Ab diesem Mittwoch, 19. Mai, tritt somit die Bundes-Notbremse außer Kraft (wir berichteten mehrfach). Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung sind derzeit 198 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt Hockenheim hat mit 62 Fällen den Höchstwert und ist damit außerdem im ganzen Rhein-Neckar-Kreis Spitzenreiter. Schwetzingen verzeichnet 36 aktive Fälle, Brühl 30, Ketsch derzeit nur 15.

Reilingen ist mit nur einer Covid-19-Infektionen das Schlusslicht vor Neulußheim (4) und Altlußheim (5).

Eng beieinander leigen Oftersheim mit 16, Eppelheim mit 15 und Plankstadt mit 14 Fällen.

Insgesamt haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie im Kreis 21 782 Personen infiziert. 27 Menschen sind neu positiv getestet – das sind genauso viele wie am Tag zuvor. Aktuell sind nun 630 aktive Fälle bekannt. 20 753 Personen sind bereits wieder genesen und 399 seit Beginn der Pandemie verstorben. In der Schwetzinger GRN-Klinik waren am Dienstag sechs Infizierte und ein Verdachtsfall auf der Isolierstation untergebracht. Auf der Intensivstation befindet sich zusätzlich ein Corona-Verdachtsfall.

Vorsichtige Lockerungen

Nachdem wir in der Dienstagsausgabe berichtet hatten, was ab Mittwoch im Rhein-Neckar-Kreis wieder erlaubt ist, werfen wir heute einen Blick in die Pfalz. Speyer hat mit einem Rückschlag zu kämpfen. Nachdem die Inzidenz tagelang deutlich unter 150 gefallen war, verharrte sie jetzt tagelang bei über 110. Am Dienstag lag sie bei 104,8. Fällt sie am Mittwoch auf unter 100, dann kann frühestens Mitte nächster Woche die Bundes-Notbremse außer Kraft treten.

Ausreichend lange unter der Marke von 150 war der Wert jedoch, sodass es ab Mittwoch, 19. Mai, Lockerungen im Einzelhandel geben kann: Terminshopping ist jetzt wieder möglich. Mit negativem Schnelltest ist pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Kunde erlaubt. Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen. Anders ist das im südlich gelegenen Kreis Germersheim – lange ein Corona-Hotspot. Dort sind mit einer Inzidenz unter 80 die Geschäfte (mit Test oder Impfausweis) und die Außengastronomie offen. Das gleiche gilt seit Montag für den Rhein-Pfalz-Kreis rings um Speyer.

