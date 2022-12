Jüngste Gläubige könnten eine Tradition begründet haben

Oftersheim. Mit Heiligenschein und Sternen auf dem Kopf tanzen ein Dutzend Engel in weißen Gewändern vor einer mit Stroh ausgelegten Krippe. In ihren Händen: bunte Tücher, die sie wie einen Regenbogen durch die Luft schwingen. Gemeinsam mit dem Kinderchor begrüßen sie mit freudigen „Gloria“ das Baby, das gerade beim Kinderkrippenspiel in der reichlich gefüllten Oftersheimer St. Kilianskirche das Licht der Welt erblickt hatte: Jesus.

Seit Anfang Dezember hatten die Kinder mit dem Familiengottesdienstteam das Krippenspiel geprobt. Ein Engel ist es auch dieses Jahr, der eine besondere Rolle beim Krippenspiel innehat. Voller Ruhe und Gelassenheit poliert die neunjährige Paulina zu Beginn eine große Wolke. Dann fällt ihr plötzlich ein, dass sie doch einen Auftrag zu erledigen hat: Der hochschwangeren Maria und ihrem Mann Josef eine sichere Ankunft in Bethlehem bescheren! Schnell flitzt der Engel also nach Bethlehem, wo Maria und Josef – gespielt von Romy (8) und Emilio (10) – bereits große Probleme haben, eine Bleibe zu finden. Begleitet wird ihre mühsame Suche und die Geburt Jesu von den warmen Stimmen des Kinderchors unter der Leitung von Gaby Weissmann und Monika Meyer.

Ein alter Stall ist es schließlich, der dem verzweifelten Paar als Unterkunft angeboten wird. Im diesjährigen Krippenspiel passiert dies mit besonderem Zutun des großen Engels, der diese Idee durch Zuflüstern in Ohr und Herz der Wirtin bringt. „Es hat Spaß gemacht, der Wirtin heimlich einen kleinen Tipp zu geben und so Maria, Josef und Jesus zu helfen“, erzählt Darstellerin Paulina. Nur wenige Minuten später ist dann auch Marias dicker Kissenbauch verschwunden. Stattdessen legt sie, umgeben von der Engelschar und herbeigeeilten Hirten, das kleine Jesuskind zu den zarten Klängen des Liedes „Mitten in der Nacht“ in eine hölzerne Futterkrippe.

Leicht verständlich

Doch nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ist das kleine Jesusbaby in der St. Kilianskirche zur Welt gekommen. Um mehr Menschen während der Pandemie die Möglichkeit zu geben, wurden 2021 erstmals zwei Krippenspiele aufgeführt: Aufgrund der großen positiven Resonanz wurde das Erfolgskonzept jetzt wiederholt. Beim ersten Spiel sang der Kindergartenchor unter der Leitung von Daniela Selzer und spielte die Geschichte von Jesu Geburt kindgerecht und in besonders leicht verständlicher Sprache nach. zg