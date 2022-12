Rabe und Engel als Erzähler beim Reilinger Krippenspiel

Weihnachten, die Geburt Jesu. Schon die Kleinsten kennen bereits die Geschichte von Maria und Josef, die nach Bethlehem zogen und verzweifelt nach einer Unterkunft Ausschau hielten. Doch nirgends gab es einen Platz für sie und so verbrachten sie die Nächte in einem Stall, in dem Maria dann auch ihr Kind zur Welt brachte. Jesus, der Heiland und Gottes Sohn, der diese Nacht zu einer heiligen

...