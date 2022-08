Möglichkeiten der Beteiligung

Oftersheim. Im Rahmen einer Vorstandssitzung besuchte Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel den CDU-Ortsverband Oftersheim. In ihrem Eingangsstatement begrüßte die Ortsvorsitzende der Partei, Annette Dietl-Faude, den Kandidaten und bedankte sich ausdrücklich, dass dieser aktiv das Gespräch mit der CDU suchte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung zeigte sich Seidel erfeut, sein druckfrisches Wahlprogramm präsentieren zu können. Zu den jeweiligen Kernthemen Bauen und Wohnen, Gemeindeentwicklung, Mobilität, Familien und Generationen, Bildung und Betreuung, Klimaschutz, Wirtschaft, Vereine und Ehrenamt sowie Rathaus und Verwaltung, zeigte der Bürgermeisterkandidat viele Möglichkeiten auf, wie gemeinsam mit allen Beteiligten ein lebenswertes Wohnen in Oftersheim gestaltet werden könnte.

Durch die von Seidel dargestellten Möglichkeiten ergab sich von Anfang an ein offenes Gespräch unter den Teilnehmern, sowie ein gehaltvoller Gedankenaustausch. Ganz wichtig war es Seidel, dass er die Menschen bei den Prozessen mitnehmen möchte, wohlwissend das man nicht allen immer alles recht machen könne. Seidel lobte das hohe bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde und skizzierte wie er sich im Falle einer Wahl die Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderatsmitglieder vorstelle. Dabei verwies er auf seine Erfahrung bei der Stadt Schwetzingen.

Mehr zum Thema Wahlkampf Die ganze Siedlung muss Glasfaserkabel bekommen Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Maximal 15 Minuten pro Kandidat Mehr erfahren

„Gemeinsam – nachhaltig – gestalten“ waren Schlagworte, die im Laufe des Abends mehrfach in den Kernbereichen fielen. Man merke dem Kandidaten an, dass er dieses Programm lebe, so CDU-Pressesprecher Jörg Engfer.

Weit nach Anbruch der Dunkelheit verabschiedete sich Seidel, nachdem ihm seitens der Vorsitzenden der CDU Oftersheim für diesen interessanten Abend gedankt wurde. Die CDU Oftersheim ist gespannt, ob die anderen Kandidaten ebenfalls noch das Gespräch mit der CDU suchen werden, um sich ein Bild von deren Vorstellungen machen zu können – die Messlatte liege seit diesem Abend hoch. zg