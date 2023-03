MSC Oftersheim ist seit 70 Jahren aktiv

Oftersheim. Im noch recht jungen Sportjahr 2023 war der Motorsportclub 1953 (MSC) nicht untätig. So konnten die Mitglieder, die sich im Clubhaus des Hundesportvereins Oftersheim eingefunden hatten, bereits den einen oder anderen Bericht über bisherige Aktivitäten hören. Der Vorsitzende Ralf Kumpf erzählte aber zunächst einmal davon, wie die vergangene Saison gelaufen war. Sein Dank galt dabei den zahlreichen Freunden, Gönnern und Sponsoren, die den MSC Oftersheim bei seinen Aktivitäten tatkräftig unterstützen.

Werner Schwarz, Fabian Helfrich, Luca Kumpf und Ralf Kumpf selbst waren dann in diesem Januar als Teilnehmer bei der Slalomleiterschulung des ADAC Nordbaden vertreten. Bernd Neumann nahm an der Schulung Sportwart Streckensicherung teil. Die Jahreshauptversammlung mit Teilneuwahlen ist ebenfalls abgearbeitet wie auch der erste Clubabend der Saison.

Der MSC Oftersheim begeht 2023 sein 70-jähriges Bestehen. Das war auch Anlass dazu, die Arbeitstagung des ADAC Nordbaden in der Roland-Seidel-Halle auszurichten. Florian und Werner Schwarz besuchten außerdem ein Seminar für Umweltbeauftragte in Motorsportclubs des ADAC Nordbaden. Die beiden Vorsitzenden Ralf Kumpf und Mario Helfrich bedankten sich beim Pächterehepaar des Clubhauses Hundesportverein und ihrem Team mit Präsenten für die Gastfreundschaft. Schriftführerin Andrea Kumpf wurde für ihren unermüdlichen Einsatz in Abwesenheit mit einem Präsent bedacht.

Zudem wies der Vorstand noch darauf hin, dass der nächste Clubabend am Freitag, 14. April, um 19 Uhr im Clubhaus des Hundesportvereins stattfindet.