Oftersheim. Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Gemeinderäten und den Mitarbeitenden der Verwaltung Oftersheim „Gemeinsam nachhaltig gestalten“: Er hat seit Bekanntgabe seiner Kandidatur im Februar dafür bereits eine Vielzahl von guten Gesprächen, unter anderem mit Parteien, Gewerbetreibenden und Vereinen geführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um weiter mit den Menschen im Gespräch zu bleiben, hat er bis zum Wahltermin (18. September) die ersten Infostände terminiert. Pascal Seidel wird auf dem Oftersheimer Wochenmarkt an folgenden Terminen anzutreffen sein: jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr am 8., 15. und 29. Juli, 12. und 26. August sowie 9. und 16. September. Vor dem Edeka Embach möchte er an folgenden Terminen mit Bürgern ins Gespräch kommen – jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr am 16. und 30. Juli, 13. und 27. August sowie 10. und 17. September.

In den kommenden Wochen werden noch weitere Infostände und weitere Aktionen im Gemeindegebiet folgen. Hierzu wird Pascal Seidel rechtzeitig informieren.

„Offenheit und Wertschätzung“

„Die bisherigen Gespräche waren allesamt von Offenheit und Wertschätzung geprägt, für die ich mich bereits zum heutigen Tage recht herzlich bedanken möchte. Jetzt heißt es aber: Nicht nachlassen und weiterhin gemeinsam im Gespräch bleiben“, so Seidel abschließend. zg