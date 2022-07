Pascal Seidel besucht zwei Oftersheimer Firmen

Oftersheim. Bürgermeisterkandidat Pascal Seidel ist weiter auf seiner Gesprächstour durch die Gemeinde und machte zuletzt Halt im Gewerbepark Hardtwald. Dort konnte er einen Einblick in „zwei tolle Oftersheimer Firmen im Gewerbepark Hardtwald erhalten“, so Seidel.

Die Firma S-Quadratkonzepte GmbH verbinde mit seinen 16 Mitarbeiter Handwerk mit Innenarchitektur und Fachhandel. Seidel zeigte sich begeistert von der Nachhaltigkeitsstrategie von Firmeninhaber Simon Stelgens. So werde für die Produktion beispielsweise auch Holz aus dem benachbarten Hardtwald verwertet und Holzschnitzel für die Wärmeerzeugung im Gebäude genutzt. Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sei bereits in Planung.

Simon Stelgens sei auch Mitglied im Verein Lebendiges Oftersheim, der sich zum Ziel gesetzt hat, „den lokalen Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu stärken“. Pascal Seidel und Simon Stelgens sprachen bei dem über einstündigen Termin über tolle Ideen, Anregungen aus der Reihe der Mitglieder, die Seidel gerne mitnahm.

Der zweite Firmenbesuch führte Seidel zu Msr Wala, einer weltweit tätigen Firma, die eine mobile Schweissreparatur betreibt und beschädigte Anlagen schnell und kosteneffizient wieder einsatzbereit macht. Inhaber Mateusz Wala bereite der aktuelle Fachkräftemangel und die Energiekosten Sorge.

Gerne würde Wala eigene Räumlichkeiten besitzen und sei auf der Suche nach geeigneten Objekten und Grundstücken, vorzugsweise in Oftersheim. Seidel sagte ihm zu, die Belange der Oftersheimer Firmen im Falle einer Wahl im Blick zu haben und regelmäßig im Austausch zu bleiben.

„Wir Oftersheimer können sehr froh darüber sein, dass wir eine Vielzahl an tollen Firmen im Ort haben, die sich auch mit ihrer Gemeinde identifizieren und an der Gemeindeentwicklung interessiert sind. Dieses Potential gilt es zu nutzen und regelmäßig im Gespräch zu bleiben“, so Seidel abschließend. zg