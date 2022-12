Nikolaus besucht Asylkreis

Oftersheim. Groß war die Freude, als schon drei Tage vor dem eigentlichen Nikolaustag der Heilige in der anbrechenden Dämmerung im Oftersheimer Gemeindepark vorbeikam. Der Asylkreis hatte zu diesem Treffen Oftersheimer Bürger, Flüchtlinge aus Syrien, Nigeria, Eritrea, Algerien, dem Iran und der Ukraine eingeladen.

Viele, auch der neue Bürgermeister Pascal Seidel, sind der besonderen Einladung gefolgt. Die Kinder kamen mit ihren leuchteten Laternen, die sie schon am 11. November für den Martinstag gebastelt hatten. So war es eine schöne heimelige Runde, die der Nikolaus vorfand und in der er freundlich mit einem Lied begrüßt wurde. Die Kinder versammelten sich um ihn, er sprach mit ihnen und verteilte dann seine Geschenke.

Knusperhäuschen zum Naschen

Eine weitere Überraschung für die Kinder war das Knusperhäuschen, das Theresia Rossmann aus der Siedlung für die Kinder gebacken hatte. Von diesem Knusperhäuschen durften die Kinder naschen und dazu gab es für sie und für die Erwachsenen Kinderpunsch und weitere leckere Lebkuchen.

Anschließend nutzten Bürgermeister Seidel und die Integrationsbeauftragte Britta Josupeit die Gelegenheit – und dankten dabei allen Mitarbeitern des Asylkreises für ihre ehrenamtliche und engagierte Arbeit. zg