Oftersheim: Gemeinderat stimmt für Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben

Dieses Projekt hat Geschichte. Schon seit einigen Jahren plant das Regierungspräsidium in Karlsruhe die Zusammenlegung des Leimbachs und des Landgrabens. Dabei sollen, so Bürgermeister Pascal Seidel in seinen einführenden Worten während der jüngsten Gemeinderatssitzung, mit einem verbesserten Hochwasserschutz, einer Aufwertung der Gewässerökologie und der besseren Erlebbarkeit des Gewässers

...