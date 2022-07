Oftersheim steht Kopf

Oftersheim. Das Oftersheimer Ortsmittefest am Samstag, 23. Juli, und Sonntag, 24. Juli, wirft seinen Schatten bereits seit einiger Zeit voraus.

Eine Spiel-, Bastel- und Aktionsstraße lockt die jüngeren Besucher samstags ab 13.30 Uhr an. Um 13 Uhr eröffnen Kindergärten, Schulen und Vereine das Angebot. Den musikalischen Part startet die Jugendband „Matora“ um 16 Uhr mit ihrem Bühnendebüt, bevor um 18 und 20.30 Uhr die Auftritte von „Athi Rocks!“ und „Papi’s Pumpels“ folgen. Das Mittelalterlager im Gemeindepark wird am Samstag von 13 bis 22 Uhr und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, dazu einladen, einen Blick in frühere Zeiten zu werfen. Ein ökumenischer Gottesdienst eröffnet um 10 Uhr den zweiten Tag. Ein bayerischer Frühschoppen, der Mitmachzirkus „Paletti“ und eine Diskussionsrunde zu „100 Jahre Handball in Oftersheim“ schließen sich an.

Die Parkplätze auf dem Festplatz sowie in der Eichendorffstraße fallen während der zweitägigen Veranstaltung weg. Der öffentliche Parkplatz gegenüber der Volksbank steht nur bedingt zur Verfügung. mgw