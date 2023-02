Oftersheimer Buzzelhexen im Feiermodus

Oftersheim. „Wir wollten das Gebabbel so kurz wie möglich halten und dafür lieber feiern“, betont Jürgen Abel, Präsident des Carneval Club Oftersheim, bei seiner Ansprache. Und genau das setzt die närrische Bevölkerung um! Ganz besonders die Buzzelhexen des Vereins, erkennbar an ihren hölzernen Masken und dem symbolischen Buzzel (Tannenzapfen) an dem Zipfel ihres Kopftuches, zeigen nunmehr, wie zünftig gefeiert wird.

Ab 10.30 Uhr versammeln sich Jung und Alt auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule. Der Carneval Club Grün-Weiss versorgt die Smileys, Clowns und Einhörner mit Getränken und Wurstbrötchen. Zusammen mit dem Vereinskartell haben sie den Morgen organisiert. Gespannt wird der Auftakt pünktlich nach karnevalistischer Zeit um 11.11 Uhr erwartet. Die „Altlossema Rhoigeischda“ in Rot-Schwarz heizen den Zuschauern sowie den Carneval-Club-Mitgliedern musikalisch ein und führen die Truppe über den Pausenhof bis zur „Bühne“, die aus Treppenstufen besteht. Es reihen sich die Grün-Weiss-Garde sowie der Elferrat und die Prinzessin ein. Den musikalischen Start macht das altbekannte Lied „Amsterdam“ von Axel Fischer. Der Dirigent wippt dazu mit seinem Totenkopfstab.

Geben alles: Pascal-Seidel-Stellvertreterin Annette Dietl-Faude (r.) und Grün-Weiss-Präsident Jürgen Abel (l.). © Andreas Gieser

Auf der Bühne angekommen tanzen die Buzzelhexen zur Musik, alle anderen wippen und klatschen mit. „Ist denn so eine Maske schwer?“, fragt eine interessierte Besucherin. Die Hexe bejaht das.

Viele Menschen sind bei strahlendem Sonnenschein gekommen und freuen sich, dass endlich wieder buntes Treiben herrscht. Darunter die Kinderkrippe Glückspilze. Abel will seine Begrüßung mit „wie jedes Jahr starten“, schnell fällt ihm jedoch auf, dass es „endlich wieder“ heißen muss. Prinzessin Julia II. wünscht allen viel Spaß am letzten Fasnachtstag und lässt die Menge mit einem dreifach donnerndem Ohoi feiern. „Die Kampagne neigt sich dem Ende zu, es war eine sehr tolle Zeit und ich habe viele Leute kennengelernt“, so Prinzessin Julia II. Es sei ein Traum und eine Ehre gewesen, den Verein und Oftersheim zu repräsentieren. Glücklich sei sie in ihrem Kleid und unterwegs zu sein, aber auch über das Wetter. So lässt sich der letzte närrische Tag noch mal genießen!

Bürgermeister Pascal Seidel kann urlaubsbedingt nicht dabei sein, wird aber bestens von Annette Dietl-Faude, zweite Stellvertreterin des Chefs, mit fetzig blauer Perücke und Lippen in einem silberschimmernden Anzug vertreten. Auch sie freut sich über die zahlreichen Gäste und die „Altlossema Rhoigeischda“ für ihre treue Teilnahme seit vielen Jahren.

Der CC kommt zu den feierwütigen Menschen. Große und kleine Hexen tanzen und starten eine Polonaise. Gut gelaunt animieren sie zum Mitmachen. Die Grün-Weissen schunkeln im Kreis, die Bürgermeister-Stellvertreterin zeigt bei einer Choreografie ihr tänzerisches Können und die Band bekommt tosenden Applaus – ein gelungener Abschluss der Fasnachtszeit.