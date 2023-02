Prinzessin Julia II. aus Oftersheim besucht die Schwetzinger Zeitung

Oftersheim/Schwetzingen. Zum letzten offiziellen Tag der Fasnachtssaison bleiben auch die Redaktionsräume der Schwetzinger Zeitung nicht vom närrischen Treiben verschont. Und so lässt es sich Julia II., Prinzessin des C.C. Grün-Weiß Oftersheim, nicht nehmen, vor Beginn des 67. Kurpfälzer Fasnachtszugs im Kundenforum vorbeizuschauen.

Zu dieser Gelegenheit hat sie Schatzmeisterin Stephanie Fix, Gardeleiterin Madelaine Lilli, die stellvertretende Vorsitzende Sarah Rebmann sowie die Vorsitzende Lisa Will mitgebracht. Damit nicht genug: Auch Orden hat Julia II. im Gepäck und so gibt es für Chefredakteur Jürgen Gruler gleich zwei: den Jahres- und Prinzessinnenorden.

Julia II. vergibt den Orden des CC an Katja Bauroth, die sich huldvoll und gebührend vor der Oftersheimer Hoheit verneigt. © Eppel

Über die nun beendete Kampagne hat die Prinzessin nur Positives zu berichten, wobei sie mit einem Grinsen anmerkt: „Langsam wird es auch anstrengend.“ Doch am Dienstagmittag ist das Ende noch nicht erreicht. „Der Schwetzinger Umzug ist der letzte offizielle Termin, da müssen wir noch mal alles geben.“ Am Aschermittwoch steht abends nur noch das Heringsessen an. „Aber da herrscht dann schon Trauerstimmung“, versichert die Prinzessin.

Auf die Höhepunkte der Kampagne angesprochen, beginnt Julia II. sofort zu schwärmen. „Der Galaabend im November, bei dem ich inthronisiert wurde, war das absolute Highlight. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, es ist unglaublich, wie viele Eindrücke ich da an nur einem Abend bekommen habe.“

„Rhein-Neckar Löwe“ Jürgen Gruler von der Schwetzinger Zeitung freut sich über den „adligen“ Besuch in der Redaktion. © Eppel

Beschwerden hat die Prinzessin indes keine – eher ungewöhnliche Startschwierigkeiten mit ihren ungewohnten und sichtlich imposanten Kleidern. „Ins Auto zu steigen war schon eine ganz schöne Herausforderung“, sagt sie und lacht.

Für den Verein ist zwar nun die Saison beendet, doch auch im Hintergrund geht es weiter. So starten im März wieder alle Altersgruppen beim Gardetanz mit dem Training – und einige könnten Nachwuchs gebrauchen, wie Gardeleiterin Madelaine Lilli erklärt. Wer Interesse hat, kann sie unter gardeleitung@gruen-weiss-oftersheim.de erreichen.