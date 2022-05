Oftersheimer Patrick Schönenberg rückt in den Kreistag nach

Oftersheim/Reilingen. Per Handschlag hat Landrat Stefan Dallinger am Dienstagnachmittag Patrick Schönenberg aus Oftersheim als neues Mitglied des Kreistags in der Fraktion der Grünen verpflichtet. Der Fraktionssprecher der Grünen im Oftersheimer Gemeinderat zieht ins Kreisparlament ein, weil Fadime Tuncer aus Schriesheim ausschied. Sie sitzt seit Februar im Stuttgarter Landtag, in den sie für den verstorbenen Uli Sckerl nachgerückt ist. Dallinger dankte Tuncer für fast 13 Jahre engagierte Kreistagsarbeit und wünschte gute Zusammenarbeit mit ihrem Nachfolger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1