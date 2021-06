Oftersheimer spenden für "Heavens Fighter"

Oftersheim. Alle Anstrengungen der ehrenamtlichen Helfer wurden mit einem phänomenalen Berg von Spenden belohnt. Die Oftersheimer Kultfiguren „Gerda“ und „D. Riesling“ hatten die Idee, die „Heavens Fighter“ zu unterstützen und riefen die Einwohner der Hardtgemeinde und in der Umgebung dazu auf, für die Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe zu sammeln.

AdUnit urban-intext1

Am Ende benötigten die Vereinsmitglieder einen Transporter und zwei Pkw, um all die Sachspenden wie Kleidung, Decken, Schlafsäcke oder Hygieneartikel abtransportieren zu können. Die Initiatoren der Aktion sowie ihr Team hatten alle Hände voll zu tun, um den Menschen beim Abgeben der Sachspenden im Abgabezentrum auf dem Gelände von Wein Weber, das die Firma zur Verfügung gestellt hatte, zur Hand zu gehen.

Oftersheim Oftersheim: Bürger und Vereine spenden für "Heavens Fighter" 8 Bilder Mehr erfahren

Zu Beginn ging das gesamte Team zum Corona-Test in die Kurpfalz-Apotheke. Anschließend ging es mit einer Einweisung und dem Aufbau gemäß Hygienekonzept los. Schon im Vorfeld haben viele Privatpersonen und Vereine wie beispielsweise die Hardtwaldhexen bei der Kurpfalz-Apotheke in Oftersheim und in der Gaststätte „Zum Goggel“ in Ketsch für den Verein „Heavens Fighter“ gesammelt. „Es ist eine riesige Menge an Sachspenden zusammenkommen, die wirklich gebraucht werden und die richtigen Adressaten finden“, so die Verantwortlichen um Vorstandsmitglied Jürgen Reeb.

Mehr zum Thema Oftersheim Oftersheim: Bürger und Vereine spenden für "Heavens Fighter" 8 Bilder Mehr erfahren

Manuela Dehoust, zuständig für das Lager Neulußheim, ergänzt: „Ein toller Erfolg für die erste Sammelaktion und bestimmt nicht die letzte.“ Die Verteilung der gesammelten Spenden erfolgt durch die Ehrenamtlichen der „Heavens Fighter“ während Corona mit dem Bollerwagen zum Beispiel in den Fußgängerzonen von Schwetzingen, Mannheim und Heidelberg, auch das Frauenhaus in Mannheim und „Die Brücke“ in Schwetzingen werden beliefert.

AdUnit urban-intext2

Info: Die nächste Sammlung findet am Samstag, 12. Juni, von 11 bis 14 Uhr bei Fahrrad Fender, Friedrichstraße 39, Schwetzingen statt.