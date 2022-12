Spatenstich zum Glasfaserausbau in Oftersheim

Oftersheim. Was lange währt, wird endlich gut: Mit diesen Worten leitete Thomas Heusel (Operative Leitung fibernet.rn) den ersten Spatenstich zum Glasfaserausbau im Gewerbepark Hardtwald ein. Bürgermeister Pascal Seidel konnte dem nur zustimmen: „Das ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung, vor allem für die Gewerbetreibenden und die Schulen vor Ort. Sie sind auf eine gute Glasfaserversorgung angewiesen. Jetzt tut sich was.“ Auch SPD-Gemeinderat Jens Rüttinger bekräftigte, dass er sich freue, trotz aller Kritik, die die SPD im Vorfeld geübt hätte.

Um eine optimale Breitbandversorgung im Rhein-Neckar-Kreis zu gewährleisten und damit eine zukunfts- und leistungsfähige Infrastruktur für das digitale Zeitalter zu schaffen, errichtet der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar zurzeit ein flächendeckendes NGA-Netz (Next-Generation Access) auf Glasfaserbasis. Vom Ausbau dieses Gigabit-Netzes profitieren jetzt gleich drei Oftersheimer Einrichtungen: der Gewerbepark Hardtwald sowie die Friedrich-Ebert- und die Theodor-Heuss-Grundschule. Alle drei Bereiche werden bis Ende 2023 an das digitale Netz der Zukunft angeschlossen sein.

Die Länge der Haupttrassen für die sogenannte Netzebene 3, sprich für den Fibre to the Building-Ausbau (FTTB), haben die Planer mit rund 3 000 Metern veranschlagt. Bei der Anbindung der beiden Grundschulen werden die Leerrohrtrassen für die Feinplanung gleich mit realisiert, ebenso wird eine Verbindung zum bereits bestehenden Multifunktionsgehäuse hergestellt. Für die Anbindung des Gewerbeparkes Hardtwald ist ein neues Gehäuse dieser Art nötig, das durch die beauftragten Firmen entsprechend installiert werden wird.

Förderzusagen liegen vor

„Unsere Anträge an die zuständigen Ministerien sind positiv beschieden worden, die Förderzusagen liegen vor. Im Rahmen der sogenannten Sonderaufrufe „Anbindung Schulen“ und „Ausbau Gewerbegebiete“ übernimmt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hier 50 Prozent der förderfähigen Ausbaukosten, 40 Prozent kommen als Co-Finanzierung vom Land Baden-Württemberg“, informierte Peter Mülbaier, der Geschäftsführer des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar, und zeigte sich in diesem Zusammenhang zufrieden, dass die in Aussicht gestellten Fördermittel einmal mehr erfolgreich akquiriert werden konnten.

Bald also kann das digitale Lehren und Lernen in den beiden Oftersheimer Grundschulen beginnen und die im Gewerbepark Hardtwald ansässigen Unternehmen und Betriebe freuen sich auf eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde und Internet-Standleitungen mit Geschwindigkeiten von bis zu zehn Gigabit pro Sekunde ermöglicht. „Heutzutage ganz zweifellos ein wesentlicher Faktor in Sachen Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere für Unternehmen mit nationalen und internationalen Lieferketten und Produktionszyklen, die sich permanent mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen. Deshalb freue ich mich über den jetzt vollzogenen Projektstart. Denn eine optimale digitale Infrastruktur ist außerdem die Basis für den Ausbau und den Erhalt von Arbeitsplätzen und damit auch ein Stück weit für die zukünftige Lebensqualität in unserer Gemeinde von Bedeutung“, sagte Pascal Seidel.

Seidel: „Optimales Lernen“

Für den neuen Oftersheimer Bürgermeister ist die Anbindung der Schulen ebenfalls ein wichtiges Anliegen, „denn als Schulträger sind wir in der Pflicht, unseren Schülerinnen und Schülern ein zukunftssicheres und optimales Lernen zu ermöglichen. Der Anschluss unserer Schulen an das Glasfasernetz ist deshalb ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Seidels Freude schloss sich Marco Stumpf gerne an. Der Technische Leiter des Zweckverbandes betonte, dass die 54 Städte und Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis beim FTTB-Ausbau von ihrer Mitgliedschaft im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar generell profitieren. „Im Schulterschluss steuern und koordinieren wir die Projekte von den Förderanträgen bis zu den baulichen Umsetzungen. Wir sind immer „nah dran“, reagieren zeitnah und schnell auf gesetzliche Veränderungen oder Vergaberichtlinien und garantieren damit eine professionelle und verlässliche Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten“, fasste Marco Stumpf die wesentlichen Pluspunkte zusammen. zg