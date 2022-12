SV 98 Schwetzingen sammelt für "Appel + Ei"

Oftersheim. Der SV 98 Schwetzingen stellt sich in den Dienst der guten Sache. An diesem Samstag, 17. Dezember, besteht in der Zeit von 8 bis 14 Uhr die Möglichkeit, an einem eigens dafür eingerichteten Stand auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale Embach in Oftersheim Spenden für die soziale Einrichtung „Schwetzinger Tafel Appel + Ei“ zu tätigen.

Benötigt werden speziell für Kinder Schokolade, Weihnachtsmänner und sonstige weihnachtliche Köstlichkeiten. Darüber hinaus sind immer auch Fertiggerichte, Konserven, Obst, Teigwaren, Zahnpasta sowie andere Produkte für den täglichen Gebrauch willkommen, denn die Regale bei „Appel + Ei“ in der Markgrafenstraße in Schwetzingen weisen gerade aktuell deutliche Lücken auf.

Spenden von außen werden jederzeit angenommen. Aber auch beim Einkauf in der Edeka-Filiale am Samstag etwas mehr in den Einkaufswagen zu legen und den Menschen zugutekommen lassen, die sich aus finanziellen Gründen die Dinge nicht leisten können, hilft.